Fotel prezesa PZN, a zaraz podwyżka. Tyle Tajner dostanie z budżetu państwa

Katarzyna Pociecha

Oprac.: Katarzyna Pociecha

Apoloniusz Tajner został wybrany nowym prezesem Polskiego Związku Narciarskiego. Funkcję połączy z obowiązkami posła, co będzie wymagało pewnych korekt w dotychczasowej codzienności. To nie koniec zmian. Od 2027 roku z budżetu państwa będzie pobierał wyższą pensję. Ma to związek ze wzrostem płacy minimalnej i kwoty bazowej. Wiadomo, ile wpłynie na jego konto.

Apoloniusz Tajner w towarzystwie żony Izabeli
Apoloniusz Tajner w towarzystwie żony IzabeliPAWEL DABROWSKI/AGENCJA SE/East NewsEast News

Nazwisko Apoloniusza Tajnera znów znalazło się na medialnych czołówkach. 72-latek bowiem ponownie objął prezesurę w Polskim Związku Narciarskim, zastępując na stanowisku Adama Małysza. Wcześniej stał na czele federacji w latach 2006-2023 i wydawało się, że na tym etap ten zakończy się. Życie napisało jednak inny scenariusz.

"Cieszy mnie ten powrót" - oświadczył Tajner w rozmowie z Tomaszem Kalmebą z Interii Sport. Wyjawił, że jeszcze przed lutowymi igrzyskami olimpijskimi rozpytywano go na okoliczność możliwego startu w wyborach na szefa PZN. Po zawodach we Włoszech zapytania nasiliły się.

Upewniwszy się, że mam tak duże wsparcie naszej społeczności, dopiero wtedy podjąłem decyzję o tym, żeby kandydować. Niezależnie od tego, czy pojawiłby się jakikolwiek inny kandydat
- opowiedział stary-nowy prezes PZN.

Funkcję prezesa narciarskiej federacji łączyć będzie ze stanowiskiem posła na Sejm. Nie sądzi, by nastręczyło mu to trudności. Na pewno wiązać się będzie natomiast z reorganizacją dotychczasowej codzienności. To nie koniec zmian.

O tyle wzrośnie poselska pensja Apoloniusza Tajnera. Wcześniej wykazał swój majątek

Stosunkowo niedługo, bo od 2027 roku, o 3 proc. wzrośnie płaca minimalna i tzw. kwota bazowa, co będzie wiązało się z podniesieniem pensji w sektorze publicznym. Podwyżka obejmie także Apoloniusza Tajnera, który - jako poseł - będzie mógł liczyć na dodatkowe niespełna 5 tys. zł rocznie z budżetu państwa.

Jak wyliczył Super Express, wynagrodzenie posłów będzie wynosiło 13 887 zł brutto miesięcznie, czyli o 404 zł więcej niż teraz. Uprawniony do jego pobierania jest nowy prezes PZN, który w poselskich ławach - z ramienia Koalicji Obywatelskiej - zasiada od 2023 roku.

Z oświadczenia majątkowego złożonego przez Tajnera przed trzema laty wynika, że na tamten moment był posiadaczem oszczędności w postaci 65 tys. zł, współwłaścicielem mieszkania o wielkości 48 m2, wycenianego na 250 tys. zł, a także współwłaścicielem działki budowlanej o wartości ok. pół miliona zł.

Apoloniusz Tajner zadeklarował również, że z tytułu prowadzonej przez siebie jednoosobowej firmy marketingowej uzyskał przychód w wysokości 21 860 zł i dochód na prawie 18 tys. zł.

W roku 2022, kiedy był prezesem PZN, z tytułu umowy o pracę zanotował przychód na niespełna 450 tys. zł (i dochód o 3 tys. niższy). Ponadto wykazał również 77 tys. rocznie z emerytury, 36 tys. zł przychodu z tytułu umów-zlecenie, 8 tys. przychodu związanego z prawami autorskimi oraz niecałe 22 tys. przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej.

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Katarzyna Pociecha
Katarzyna Pociecha


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