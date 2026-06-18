Fotel prezesa PZN, a zaraz podwyżka. Tyle Tajner dostanie z budżetu państwa

Nazwisko Apoloniusza Tajnera znów znalazło się na medialnych czołówkach. 72-latek bowiem ponownie objął prezesurę w Polskim Związku Narciarskim, zastępując na stanowisku Adama Małysza. Wcześniej stał na czele federacji w latach 2006-2023 i wydawało się, że na tym etap ten zakończy się. Życie napisało jednak inny scenariusz.

"Cieszy mnie ten powrót" - oświadczył Tajner w rozmowie z Tomaszem Kalmebą z Interii Sport. Wyjawił, że jeszcze przed lutowymi igrzyskami olimpijskimi rozpytywano go na okoliczność możliwego startu w wyborach na szefa PZN. Po zawodach we Włoszech zapytania nasiliły się.

Upewniwszy się, że mam tak duże wsparcie naszej społeczności, dopiero wtedy podjąłem decyzję o tym, żeby kandydować. Niezależnie od tego, czy pojawiłby się jakikolwiek inny kandydat

Funkcję prezesa narciarskiej federacji łączyć będzie ze stanowiskiem posła na Sejm. Nie sądzi, by nastręczyło mu to trudności. Na pewno wiązać się będzie natomiast z reorganizacją dotychczasowej codzienności. To nie koniec zmian.

O tyle wzrośnie poselska pensja Apoloniusza Tajnera. Wcześniej wykazał swój majątek

Stosunkowo niedługo, bo od 2027 roku, o 3 proc. wzrośnie płaca minimalna i tzw. kwota bazowa, co będzie wiązało się z podniesieniem pensji w sektorze publicznym. Podwyżka obejmie także Apoloniusza Tajnera, który - jako poseł - będzie mógł liczyć na dodatkowe niespełna 5 tys. zł rocznie z budżetu państwa.

Jak wyliczył Super Express, wynagrodzenie posłów będzie wynosiło 13 887 zł brutto miesięcznie, czyli o 404 zł więcej niż teraz. Uprawniony do jego pobierania jest nowy prezes PZN, który w poselskich ławach - z ramienia Koalicji Obywatelskiej - zasiada od 2023 roku.

Z oświadczenia majątkowego złożonego przez Tajnera przed trzema laty wynika, że na tamten moment był posiadaczem oszczędności w postaci 65 tys. zł, współwłaścicielem mieszkania o wielkości 48 m2, wycenianego na 250 tys. zł, a także współwłaścicielem działki budowlanej o wartości ok. pół miliona zł.

Apoloniusz Tajner zadeklarował również, że z tytułu prowadzonej przez siebie jednoosobowej firmy marketingowej uzyskał przychód w wysokości 21 860 zł i dochód na prawie 18 tys. zł.

W roku 2022, kiedy był prezesem PZN, z tytułu umowy o pracę zanotował przychód na niespełna 450 tys. zł (i dochód o 3 tys. niższy). Ponadto wykazał również 77 tys. rocznie z emerytury, 36 tys. zł przychodu z tytułu umów-zlecenie, 8 tys. przychodu związanego z prawami autorskimi oraz niecałe 22 tys. przychodu z prowadzonej działalności gospodarczej.





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