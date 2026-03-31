Fortuna za dom, w którym mieszkali Rozenek z Majdanem. Trzeba zapłacić miliony

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan przez cztery lata wynajmowali willę należącą do Modesta Amaro. Kucharz jakiś czas temu przeszedł przemianę duchową i wraz z żoną zamieszkał na wsi, na prywatnej farmie, na której znajduje się m.in. prywatna kaplica. Do Warszawy nie zamierza już raczej wracać na stałe.

Rozenek i Majdan wreszcie na swoim

To były dla Majdanów trudne lata - budowa ich wspólnego domu zjadła olbrzymie środki, a para wciąż natrafiała po drodze na kolejne problemy. Przeboje z kosztami materiałów, miejscami parkingowymi i kruczkami prawnymi sprawiły, że kiedy udało się zamknąć kwestię budowy willi, zarówno Rozenek jak i jej mąż odetchnęli z ulgą.

Dumna nowa pani domu od razu wzięła się do prezentacji wnętrz i pokazała m.in. mały domek na zewnątrz przygotowany jako osobna przestrzeń dla najmłodszego syna gwiazdy, Henia. Majdanowie już niebawem będą w nowym miejscu rok. W tym czasie okazało się, że dom, w którym mieszkali przez ostatnie cztery lata, został wystawiony na sprzedaż.

Dawny dom Rozenek i Majdana wystawiony na sprzedaż

Przez cztery lata Rozenek i Majdan wraz z synami i psami mieszkali w willi należącej do Modesta Amaro. Po ich wyprowadzce, dom nie znalazł kolejnego wynajmującego. W związku z tym właściciele postanowili go sprzedać. W sieci pojawiło się nagranie, które pokazuje wnętrze willi - nagrał je zajmujący się nieruchomościami premium Grzegorz Wysok.

Pośrednik zaprezentował dokładnie wnętrza, po których jeszcze nie tak dawno przechadzali się Rozenek i Majdan. Teraz wiadomo, za ile postanowiono sprzedać willę - jej cena wynosi 9,8 mln zł. Zdaje się, że chętni na zakup są wciąż poszukiwani.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan Kamil Piklikiewicz East News

