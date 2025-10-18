Fortuna na koncie Marianny Schreiber. Wystarczyła jedna runda, w głowie się nie mieści

W ubiegłym tygodniu Marianna Schreiber zmierzyła się z Natalią "Nati Magical" Kowalczyk podczas gali Prime Show MMA 14 w Pruszkowie. Była żona polityka Łukasza Schreibera nie dała rywalce większych szans - znokautowała ją już w pierwszej rundzie, czym wzbudziła ogromne emocje wśród fanów. Po efektownym zwycięstwie celebrytka na Instagramie otrzymała mnóstwo zapytań o zarobki w federacji Prime. Na odpowiedź internauci wcale nie musieli długo czekać.

Julia Szeremeta: Wsparcie stypendialne, zwłaszcza młodego zawodnika, trzyma go przy sporcie Polsat Sport

Marianna Schreiber pokazała, ile zarobiła za walkę z "Nati Magical"

Podczas ostatniej sesji Q&A na Instagramie Marianna Schreiber uchyliła rąbka tajemnicy na temat zarobków w Prime MMA. Co prawda nie zdradziła dokładnej sumy, jednak przyznała, że jest zadowolona z wynagrodzenia. "Spokojnie starczy mi na utrzymanie dziecka i domu, na przyjemności, pomóc potrzebującym" - napisała w relacji.

Marianna Schreiber pokazała wypłatę za ostatnią walkę Instagram/marysiaschreiber materiał zewnętrzny

Schreiber podkreśliła, że część wypłaty przeznaczy na organizację imprezy urodzinowej, na którą zamierza zaprosić swoich fanów. To nie pierwszy raz, gdy celebrytka łączy życie prywatne z działalnością medialną, budując wizerunek osoby otwartej, hojnej i bliskiej swojej społeczności.

Choć federacje freak-fightowe nie publikują oficjalnych kontraktów, wiadomo, że wysokość gaży zawodników zależy od popularności, miejsca w karcie walk, sprzedaży PPV czy efektowności występu. Według nieoficjalnych informacji Natalia "Nati Magical" Kowalczyk mogła zarobić nawet do 100 tysięcy złotych za udział w walce. Nietrudno więc przypuszczać, że Marianna Schreiber - jako bardziej rozpoznawalna i zwyciężczyni pojedynku - otrzymała znacznie wyższą kwotę.

Schreiber ma już za sobą kilka spektakularnych występów w świecie freak fightów. Zadebiutowała na Clout MMA 3 i pokonała wówczas Monikę Laskowską. Kilka miesięcy później na gali Clout MMA 5 Marianna zaliczyła wpadkę i przegrała z Wiktorią Jaroniewską. Jeszcze tego samego roku celebrytka wróciła do klatki i na gali Prime Show MMA 10 rozprawiła się z Małgorzatą "Gochą Magical" Zwierzyńską. We wrześniu tego roku Schreiber zadebiutowała za granicą - na gali Clash MMA 13 w Czechach pokonała Gabrielę Quinn, a kilkanaście dni później na gali Prime Show MMA 14 wygrała z Natalią "Nati Magical" Kowalczyk.

Marianna Schreiber Filip Naumienko/REPORTER Reporter

Marianna Schreiber Anita Walczewska East News

Marianna Schreiber Pawel Wodzynski/East News East News