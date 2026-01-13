Fortuna na koncie Hurkacza. Tyle musieli mu zapłacić, kwota przyprawia o zawrót głowy

W trakcie sezonu 2025 na skutek licznych problemów zdrowotnych, a w konsekwencji tego także problemów zdrowotnych, Hubert Hurkacz spadł aż na 83. pozycję, tracąc jednocześnie status pierwszej rakiety Polski. Ten przypadł w udziale Kamilowi Majchrzakowi.

Kapitalny powrót Huberta Hurkacza. Jest wielki awans w rankingu

Euforia związana z powrotem Hurkacza na kort w styczniu była ogromna. Eskalowała jeszcze wraz z kolejnymi świetnymi występami w United Cup, gdzie na drodze do tytułu, po który sięgnęli Polacy, "Hubi" ograł Alexandra Zvereva, Taloona Griekspoora, Taylora Fritza i Stana Wawrinkę. Jedyną porażkę zanotował w rywalizacji z 6. w rankingu ATP Alexem de Minaurem.

Przełożyło się to naturalnie na awans w rankingu ATP, gdzie przesunął się aż o 30 pozycji w górę - na 53 miejsce. A to dopiero preludium do pełnego wyzwań sezonu 2026. Kibicom marzy się, żeby Polak powalczył o wielkoszlemowe trofeum, jakiego na koncie jeszcze nie ma.

Pierwszy polski triumfator turnieju ATP Tour Masters 1000 w Miami z 2021 roku ostatni turniej wygrał w kwietniu 2024 roku. Sięgnął wówczas po tytuł w Estoril Open, pokonując w finale Pedro Martineza 6:3, 6:4. Chociaż sukcesów ma nieporównywalnie mniej od Igi Świątek, z kortów podniósł już niemałą fortunę.

Tyle zarobił już na kortach Hurkacz. Na jego majątek składa się o wiele więcej

Łącznie licząc występy w turniejach singlowych i deblowych Hubert Hurkacz podniósł z kortów dokładnie 19,128,087 mln dolarów, co w przeliczeniu daje niemal 69 mln złotych. Tyle musieli zapłacić mu łącznie organizatorzy poszczególnych turniejów. A to składa się tylko na część jego majątku.

28-latek jest wielkim fanem sportowych samochodów, a w 2021 roku nawiązał współpracę z firmą McLaren i został jej ambasadorem. Za samego McLarena Arturę, w którym często był widziany, trzeba zapłacić bagatela 1,5 mln złotych. Oprócz tego jest w posiadaniu wielu luksusowych zegarków. Cena Maestro 3.0 Chronograf, jaki zauważono swego czasu na jego ręce oscylowała w granicach 80 tysięcy złotych, a wartościowych czasomierzy ma kilka.

W 2021 roku przeprowadził się do Monako, postrzeganego za jedno z najdroższych do życia państw. Wynajmuje tam mieszkanie, choć bazę ma również na Florydzie. Przebywa tam zazwyczaj od grudnia aż do wiosny.

Również umowy sponsorskie składają się na imponujący majątek Hurkacza. Nie dość, że od 2021 roku jest ambasadorem McLarena, to współpracuje z takimi gigantami jak Adidas, Yonex, Grupa Lotos, Wilson, Waterdrop, czy z Gerald Charles. Z tego tytułu może liczyć na wielomilionowe zarobki.

Hubert Hurkacz - Stan Wawrinka. Skrót meczu Polsat Sport

Trudno wyliczać nawet szacunkowo, jakim majątkiem na ten moment dysponuje Hubert Hurkacz, jednak z pewnością mamy do czynienia z kwotą ośmiocyfrową. Tenisista wielokrotnie podkreślał, że wiele inwestuje we własny rozwój, choć tak gigantyczne zarobki na pewno pozwalają mu odłożyć co nieco także na przyjemności.

Hubert Hurkacz CHOLEWINSKI MARCIN Newspix.pl

Hubert Hurkacz SAEED KHAN AFP

Hubert Hurkacz IMAGO/Grant Hubbs Newspix.pl