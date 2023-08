Hubert Hurkacz odpadł z rozgrywek w Cincinnati po starciu z rewelacyjnym Hiszpanem, Carlosem Alcarazem. Reprezentant Polski przegrał półfinał z rywalem 6:2, 6:7 (4-7), 3:6. Po meczu nie miał jednak do siebie żalu. Za pośrednictwem mediów społecznościowych podsumował swoje występy w rozgrywkach i zwrócił się do 20-latka, dziękując mu za grę. "To była absolutna przyjemność grać przed tymi wszystkimi niesamowitymi fanami w Cincinnati. Wielkie słowa uznania dla Carlosa Alcaraza za pasję i odporność, którą pokazujesz w każdym meczu. Do zobaczenia w Nowym Jorku" - oznajmił wrocławianin.