Fornal zszokowany tym, co zastał w Polsce. "7 miesięcy człowieka nie było..."

Już w momencie, kiedy Tomasz Fornal przenosił się z Jastrzębskiego Węgla do tureckiego Ziraatu Bankasi Ankara głośno mówiło się o tym, że polski siatkarz może długo nie zabawić nad Bosforem. Po wygraniu potrójnej korony, jeszcze przed wylotem do Turynu, gdzie odbywał się turniej Final Four Ligi Mistrzów, Fornal opublikował specjalny post, w którym jasno dał do zrozumienia, że żegna się z Turcją.

Kiedy jego drużyna sięgnęła po brąz Champions League, po pokonaniu PGE Projektu Warszawa w ostatnim meczu, Polak już nie ukrywał, że faktycznie odchodzi z Ziraatu. Chwilę później zameldował się już w Polsce, gdzie oczywiście nie mógł odmówić sobie spotkania ze swoimi przyjaciółmi, czym pochwalił się również w mediach społecznościowych.

Gwiazdor siatkarskiej reprezentacji Polski, kierowanej przez Nikolę Gribicia, który powrócił do Polski po kilku miesiącach życia w zupełnie innej części Europy, teraz ma okazję zapoznać się ze wszystkimi rzeczami, które pojawiły się w Polsce pod jego nieobecność. Jedna z nich zasłużyła nawet na specjalny wpis w mediach społecznościowych.

- Ale super, że zrobili tyle odcinkowych pomiarów prędkości na trasie Jastrzębie-Warszawa. 7 miesięcy człowieka nie było, a tu tyle zmian - napisał na Instagram Stories gwiazdor reprezentacji Polski.

Tomasz Fornal po powrocie do Polski Instagram/ Tomaasz Fornal screen ESP/Instagram

Przed Tomaszem Fornalem jeszcze kilka tygodni urlopu, podczas którego będzie on miał okazję nacieszyć się Polską po powrocie z Turcji. Nikola Grbić oczywiście liczy na siatkarza, jednak dopiero w późniejszym okresie sezonu reprezentacyjnego. - Na zgrupowaniu kadry ma się pojawić 8 czerwca. Dwa dni później Polska rozpocznie rywalizację w Lidze Narodów, ale Fornal nie jest przewidziany przez selekcjonera do udziału w pierwszym tygodniu rozgrywek - pisał Damian Gołąb z portalu "Interia Sport".

Tomasz Fornal Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Tomasz Fornal MICHAL KLAG/REPORTER East News

Tomasz Fornal Grzegorz Wajda East News





Marian Kmita: Golf jest kolejnym dowodem na to, że Grupa Polsat Plus kocha polski sport Polsat Sport