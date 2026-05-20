Fornal zszokowany tym, co zastał w Polsce. "7 miesięcy człowieka nie było..."
Przygoda Tomasza Fornala zakończyła się wywalczeniem kolejnego w jego kolekcji brązowego medalu Ligi Mistrzów po tym, jak sięgnął z Ziraatem po potrójną koronę. Gwiazdor reprezentacji Polski po Final Four Champions League zameldował się w Polsce, gdzie czekało na niego kilka zmian względem tego, jak wyglądała sytuacja, gdy przeprowadzał się do Turcji. I nie krył zaskoczenia.
Już w momencie, kiedy Tomasz Fornal przenosił się z Jastrzębskiego Węgla do tureckiego Ziraatu Bankasi Ankara głośno mówiło się o tym, że polski siatkarz może długo nie zabawić nad Bosforem. Po wygraniu potrójnej korony, jeszcze przed wylotem do Turynu, gdzie odbywał się turniej Final Four Ligi Mistrzów, Fornal opublikował specjalny post, w którym jasno dał do zrozumienia, że żegna się z Turcją.
Kiedy jego drużyna sięgnęła po brąz Champions League, po pokonaniu PGE Projektu Warszawa w ostatnim meczu, Polak już nie ukrywał, że faktycznie odchodzi z Ziraatu. Chwilę później zameldował się już w Polsce, gdzie oczywiście nie mógł odmówić sobie spotkania ze swoimi przyjaciółmi, czym pochwalił się również w mediach społecznościowych.
Gwiazdor siatkarskiej reprezentacji Polski, kierowanej przez Nikolę Gribicia, który powrócił do Polski po kilku miesiącach życia w zupełnie innej części Europy, teraz ma okazję zapoznać się ze wszystkimi rzeczami, które pojawiły się w Polsce pod jego nieobecność. Jedna z nich zasłużyła nawet na specjalny wpis w mediach społecznościowych.
- Ale super, że zrobili tyle odcinkowych pomiarów prędkości na trasie Jastrzębie-Warszawa. 7 miesięcy człowieka nie było, a tu tyle zmian - napisał na Instagram Stories gwiazdor reprezentacji Polski.
Przed Tomaszem Fornalem jeszcze kilka tygodni urlopu, podczas którego będzie on miał okazję nacieszyć się Polską po powrocie z Turcji. Nikola Grbić oczywiście liczy na siatkarza, jednak dopiero w późniejszym okresie sezonu reprezentacyjnego. - Na zgrupowaniu kadry ma się pojawić 8 czerwca. Dwa dni później Polska rozpocznie rywalizację w Lidze Narodów, ale Fornal nie jest przewidziany przez selekcjonera do udziału w pierwszym tygodniu rozgrywek - pisał Damian Gołąb z portalu "Interia Sport".