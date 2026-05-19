Fornal zrobił to od razu po powrocie do Polski. Musiał się pochwalić

Anna Dymarczyk

Tomasz Fornal zdobył brązowy medal Ligi Mistrzów z Ziraatem Bankasi Ankara i zaraz po turnieju w Turynie powrócił już na stałe do Polski. Jego krótka przygoda z Turcją dobiegła końca, a przyszedł czas na to, by zagrać znów w Polsce. Póki co jednak przyjmujący cieszy się trzema tygodniami urlopu, które zamierza dobrze wykorzystać. Doszło już do pierwszego spotkania i to z nie byle kim.

Tomasz Fornal w czerwonym dresie z logo PZPS, z medalem i plecakiem na ramionach, w tle kobieta.
Tomasz Fornal

Po majówce Nikola Grbić wezwał powołanych do Spały i rozpoczął zgrupowanie reprezentacji Polski. Nie pojawili się na nim siatkarze, którzy kończyli jeszcze sezon w Pluslidze i Lidze Mistrzów. Wśród nieobecnych znalazł się m.in. Tomasz Fornal, który dostał od szkoleniowca trzy tygodnie wakacji przed powrotem do pracy na rzecz polskiej kadry.

Fornal liczył na więcej. Choć sezon w Ziraacie Bankasi Ankara miał być przede wszystkim poznaniem innej perspektywy niż plusligowa, to siatkarz miał nadzieję, że uda mu się zdobyć wszystkie możliwe trofea - zarówno te w Turcji, jak i w Lidze Mistrzów. Ostatecznie o ile zadanie w kraju zostało wykonane, to z Ligi Mistrzów wrócił z brązowym medalem. Jego zespół w półfinale przegrał 1:3 z Aluronem CMC Wartą Zawiercie, a potem w meczu o trzecie miejsce pokonał 3:2 PGE Projekt Warszawę.

Tym samym Fornal powrócił do Polski z brązem Ligi Mistrzów i ma teraz czas na odpoczynek. Przeprowadził się z powrotem do ojczyzny jeszcze przed wyjazdem do Turynu. Teraz pozostał mu czas na odpoczynek nim wróci na pełnym gazie do polskiej kadry.

Tomasz Fornal pojechał w odwiedziny

Fornal postanowił odwiedzić swojego brata i kolegów. W mediach społecznościowych przyjmującego pojawiło się zdjęcie ze wspólnego grilla z m.in. bratem siatkarza, Janem oraz Łukaszem Kaczmarkiem. 

Jan Fornal gra na pozycji przyjmującego w Berlin Recycling Volleys, a Łukasz Kaczmarek, w tym roku robiący sobie przerwę od drużyny ze względów osobistych, zakończył kontrakt z Jastrzębskim Węglem i rozpocznie niebawem przygodę w Asseco Resovii. Uśmiechy nie schodziły panom z twarzy podczas przyjemnego spotkania. Tomasz Fornal niebawem pojedzie na zasłużone wakacje z Jakubem Kochanowskim i jego żoną, Aleksandrą. Później obaj zameldują się na zgrupowaniu w Spale.

Czterech mężczyzn stojących przy włączonym grillu ogrodowym z jedzeniem, wokół nowoczesne domy i prosta, zielona trawa w tle.
Tomasz Fornal spotkał się z bratem, Janem i Łukaszem Kaczmarkiem na grilluInstagram/tomfornalESP/Instagram

