Fornal wrócił na boisko, zagrał u boku gwiazd. Głośny występ siatkarza

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Tomasz Fornal przed dołączeniem do kadry w zmaganiach w ramach Ligi Narodów na moment zmienił dyscyplinę i ponownie pojawił się na koszykarskim parkiecie. Siatkarz wystąpił w meczu charytatywnym zorganizowanym przez Marcina Gortata w Łodzi, jednak jego zespół nie mógł cieszyć się z końcowego triumfu. Ostatecznie rywale wygrali mecz 90:87.

Tomasz Fornal wystąpił w meczu koszykarskim Marcina Gortata
Tomasz Fornal wystąpił w meczu koszykarskim Marcina GortataWOJCIECH FIGURSKI / 058sport.pl/NEWSPIX.PL, Grzegorz WajdaReporter

Tomasz Fornal po zakończeniu współpracy z tureckim klubem Ziraat Bankasi Ankara powrócił do ojczyzny i już wkrótce dołączy do reprezentacji Polski w zmaganiach w ramach Ligi Narodów. Zanim podopieczny Nikoli Grbicia pojawił się na zgrupowaniu "Biało-Czerwonych", zameldował się on w łódzkiej Atlas Arenie, aby wystąpić... w meczu koszykarskim.

Siatkarz po raz kolejny połączył siły z Marcinem Gortatem i wziął udział w organizowanym przez niego meczu charytatywnym. Tym razem zespół gwiazd zmierzył się na parkiecie koszykarskim z żołnierzami sił powietrznych Sojuszu Północnoatlantyckiego, a spotkanie zakończyło się wynikiem 90:87 dla mundurowych. 

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Nie tylko Tomasz Fornal. Wielkie gwiazdy na meczu Marcina Gortata

Marcin Gortat po raz kolejny zorganizował charytatywny mecz koszykówki, w którym na parkiecie oglądać mogliśmy wielkie gwiazdy ze świata show-biznesu i sportu. W tym roku gwiazdy zmierzyły się z żołnierzami sił powietrznych NATO, a nie z Wojskiem Polskim, jak miało to miejsce w poprzednich latach. Zmiana ta spowodowana była rocznicą wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. 

Zebrane podczas meczu fundusze przekazano na szczytny cel - pokryją one bowiem koszty wakacyjnych wyjazdów dla dzieci żołnierzy poległych na misjach. W trakcie eventu w Atlas Arenie oddano także hołd rodzinom tragicznie zmarłych pilotów wojskowych z Polski.

Oprócz Tomasza Fornala na koszykarskim parkiecie oglądać mogliśmy m.in. zawodnika MMA Piotra Kuberskiego, aktorów Mateusza Damięckiego i Janusza Chabiora, koszykarki Annę Makurat i Helenę Danielewicz, a także astronautę Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.

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Koszykarz w niebieskim stroju z numerem 21 wykonuje rzut jednorącz do kosza podczas meczu na hali pełnej kibiców.
Tomasz Fornal na meczu koszykarskimFOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT.PLNewspix.pl
Koszykarz w jasnoniebieskim stroju obejmowany przez trenera na środku boiska, pozostali zawodnicy tej samej drużyny uśmiechają się w tle, a po lewej stronie widoczne są cheerleaderki z pomponami.
Tomasz Fornal podczas meczu koszykarskiegoFOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT.PLNewspix.pl
Tomasz Fornal
Tomasz FornalFederico Pestellini / Panoramic / DPPI MediaAFP


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