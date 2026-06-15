Fornal wrócił na boisko, zagrał u boku gwiazd. Głośny występ siatkarza

Tomasz Fornal po zakończeniu współpracy z tureckim klubem Ziraat Bankasi Ankara powrócił do ojczyzny i już wkrótce dołączy do reprezentacji Polski w zmaganiach w ramach Ligi Narodów. Zanim podopieczny Nikoli Grbicia pojawił się na zgrupowaniu "Biało-Czerwonych", zameldował się on w łódzkiej Atlas Arenie, aby wystąpić... w meczu koszykarskim.

Siatkarz po raz kolejny połączył siły z Marcinem Gortatem i wziął udział w organizowanym przez niego meczu charytatywnym. Tym razem zespół gwiazd zmierzył się na parkiecie koszykarskim z żołnierzami sił powietrznych Sojuszu Północnoatlantyckiego, a spotkanie zakończyło się wynikiem 90:87 dla mundurowych.

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Nie tylko Tomasz Fornal. Wielkie gwiazdy na meczu Marcina Gortata

Marcin Gortat po raz kolejny zorganizował charytatywny mecz koszykówki, w którym na parkiecie oglądać mogliśmy wielkie gwiazdy ze świata show-biznesu i sportu. W tym roku gwiazdy zmierzyły się z żołnierzami sił powietrznych NATO, a nie z Wojskiem Polskim, jak miało to miejsce w poprzednich latach. Zmiana ta spowodowana była rocznicą wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Zebrane podczas meczu fundusze przekazano na szczytny cel - pokryją one bowiem koszty wakacyjnych wyjazdów dla dzieci żołnierzy poległych na misjach. W trakcie eventu w Atlas Arenie oddano także hołd rodzinom tragicznie zmarłych pilotów wojskowych z Polski.

Oprócz Tomasza Fornala na koszykarskim parkiecie oglądać mogliśmy m.in. zawodnika MMA Piotra Kuberskiego, aktorów Mateusza Damięckiego i Janusza Chabiora, koszykarki Annę Makurat i Helenę Danielewicz, a także astronautę Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego.

Tomasz Fornal na meczu koszykarskim FOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT.PL Newspix.pl

Tomasz Fornal podczas meczu koszykarskiego FOT. WOJCIECH FIGURSKI / 058SPORT.PL Newspix.pl

Tomasz Fornal Federico Pestellini / Panoramic / DPPI Media AFP





Liga Narodów. Turcja - Włochy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport