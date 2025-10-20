Partner merytoryczny: Eleven Sports

Fornal spakował walizki i wyjechał do Turcji. Tego nie mógł ze sobą zabrać

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Tomasz Fornal w ostatnim czasie postanowił założyć kanał na YouTube. Polski przyjmujący chciał udokumentować w ten sposób swój pobyt w Turcji. W drugiej odsłonie swojego vloga postanowił opisać m.in. przeprowadzkę do Ankary. Okazało się, że niektórych ważnych rzeczy nie chciał zabrać ze sobą. Zamiast tego zawiózł je do rodziców do Krakowa. Chodziło o ważne pamiątki.

Tomasz Fornal i Jakub Popiwczak
Tomasz Fornal i Jakub PopiwczakVolleyballWorldmateriały prasowe

Tomasz Fornal jest już w Turcji, a prezentowany przez niego vlog pojawia się z pewnym opóźnieniem. Dopiero w drugim, najnowszym odcinku, siatkarz pokazał, jak przeprowadził się do Turcji i czego ostatecznie ze sobą nie zabrał.

Tomasz Fornal tego nie zabrał ze sobą do Turcji

Drugi vlogowy odcinek na kanale Tomasza Fornala rozpoczął się od podsumowania przeprowadzki. Siatkarz zauważył, że mieszkał w Jastrzębiu od sześciu lat i niełatwo było mu wszystko uporządkować przed wyjazdem. Na miejscu wciąż leżało sporo toreb. Okazało się, że spora część z nich nie pojedzie z przyjmującym do Turcji.

Tomasz Fornal: Zagraliśmy słaby mecz, tak też się czasem w sporcie zdarza. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Fornal wyjaśnił, że niektóre z przedmiotów, w szczególności pamiątek z gry w reprezentacji, musiał zawieść do Krakowa, do rodziców. Następnie pokazał samochód w całości wypełniony torbami.

Tomasz Fornal już w Turcji

Siatkarz na nagraniu ukazał też pożegnanie z kolegami z drużyny. Panowie rozmawiali o tym, za czym będą tęsknić w kontekście odchodzącego Tomasza Fornala. Widać było, że rzeczywiście będzie im siebie brakowało, a przed nimi wyczerpujący sezon i walka o Ligę Mistrzów.

Tymczasem zdaje się, że Fornal już nieźle radzi sobie w Turcji. Za nim już pierwsze mecze w nowych barwach i poznawanie nowego miejsca pracy. Wydaje się, że przyjmujący jest, póki co zadowolony ze swojej decyzji.

Zobacz również:

Tomasz Fornal przyznał się swojemu tacie, ile wydał na nowe hobby
Sportowe życie

Tyle pieniędzy wydał Tomasz Fornal na nową pasję. O wszystkim powiedział tacie. Jednoznaczna reakcja

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk
Zawodnik drużyny siatkarskiej ubrany w zielony strój z polską flagą i logo sponsorów, skupiony podczas rozmowy z kolegą z drużyny, w tle rozmazani inni zawodnicy.
Tomasz Fornalvolleyball worldmateriały prasowe
Jakub Popiwczak w uścisku z Tomaszem Fornalem. Dla obu to "last dance" w JSW Jastrzębskim Węglu
Jakub Popiwczak w uścisku z Tomaszem Fornalem. Obaj po sezonie pożegnali się z JSW Jastrzębskim WęglemGrzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja