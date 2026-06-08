Fornal pokazał fryzurę i się zaczęło. Lawina komentarzy, kibice zgodni

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Tomasz Fornal zakończył grę w Turcji i powrócił do ojczyzny, gdzie korzysta z czasu wolnego przed rozpoczęciem rywalizacji w ramach Ligi Narodów z reprezentacją Polski. Teraz 28-latek pochwalił się zdjęciami zrobionymi w ostatnich dniach w mediach społecznościowych. Jedno z nich wywołało niemałe poruszenie wśród internautów.

Tomasz Fornal
Tomasz FornalAliaksandr Valodzin/East NewsEast News

Tomasz Fornal po zakończeniu współpracy z tureckim klubem Ziraat Bankasi Ankara powrócił do ojczyzny i już za kilka dni dołączy do reprezentacji Polski w zmaganiach w ramach Ligi Narodów. 28-latek wraz z m.in. Kamilem Semeniukiem zameldują się na zgrupowaniu kadry przed meczami w Gliwicach z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną. Dla "Biało-Czerwonych" priorytetem na ten sezon będą jednak mistrzostwa Europy. W tym roku czempionat odbywał się będzie w czterech państwach - Bułgarii, Finlandii, Rumunii i we Włoszech.

Jeszcze przed rozpoczęciem zgrupowania Tomasz Fornal miał okazję spędzić trochę czasu wolnego w towarzystwie rodziny i znajomych. Momentami uwiecznionymi na zdjęciach siatkarz pochwalił się za pośrednictwem mediów społecznościowych i... wywołał ogromne poruszenie. Wszystko przez fryzurę, w której podopieczny Nikoli Grbicia zaprezentował się na jednej z fotografii. 28-latek na swojej głowie miał... trzy kucyki.

Pod wpisem Fornala od razu zaroiło się od komentarzy. "Ale pierwsze zdjęcie top, do twarzy tobie w takiej fryzurze", "Kiteczki pierwsza klasa, widać że porządna firma", "Tomek powinieneś częściej robić taką fryzurę..", "Czy na jakiś mecz możemy się spodziewać takiej fryzury jak na 1 zdjęciu?", "Poproszę o adres do fryzjera" - pisali internauci.

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Tomasz Fornal i spółka szykują się na mistrzostwa Europy

Przed reprezentantami Polski w siatkówce ważne mecze. Najpierw panowie wezmą udział w meczach Ligi Narodów (10 czerwca - 2 sierpnia), na ostatnie dni sierpnia zaplanowano natomiast Memoriał Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. We wrześniu "Biało-Czerwonych" czeka najważniejsza impreza - mistrzostwa Europy. Podopieczni Nikoli Grbicia w fazie grupowej zmierzą się z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Bułgarią oraz Ukrainą.

Poczynania polskich siatkarzy na bieżąco śledzić będzie można na stronie Interii Sport.

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Zawodnik siatkarski w czerwonym stroju, z widocznym numerem 21, wyraża silne emocje na boisku, stojąc przy siatce, w tle inni gracze oraz rozmyta publiczność.
Tomasz Fornal w reprezentacji PolskiArtur Szczepański/ReporterEast News
Młody mężczyzna z zawadiacko zafarbowanymi na blond i czerwono włosami oraz gęstą brodą ubrany w sportową koszulkę drużyny siatkarskiej w trakcie przerwy na boisku, w tle drugi zawodnik w czerwonym stroju.
Tomasz FornalMICHAL KLAG/REPORTEREast News
Siatkarz w zielonej koszulce reprezentacji Polski z rozjaśnionymi włosami, częściowo zafarbowanymi na czerwono, na tle rozmytej publiczności.
Tomasz FornalGrzegorz Wajda/REPORTEREast News


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