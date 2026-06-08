Fornal pokazał fryzurę i się zaczęło. Lawina komentarzy, kibice zgodni

Tomasz Fornal po zakończeniu współpracy z tureckim klubem Ziraat Bankasi Ankara powrócił do ojczyzny i już za kilka dni dołączy do reprezentacji Polski w zmaganiach w ramach Ligi Narodów. 28-latek wraz z m.in. Kamilem Semeniukiem zameldują się na zgrupowaniu kadry przed meczami w Gliwicach z Belgią, Turcją, Niemcami i Argentyną. Dla "Biało-Czerwonych" priorytetem na ten sezon będą jednak mistrzostwa Europy. W tym roku czempionat odbywał się będzie w czterech państwach - Bułgarii, Finlandii, Rumunii i we Włoszech.

Jeszcze przed rozpoczęciem zgrupowania Tomasz Fornal miał okazję spędzić trochę czasu wolnego w towarzystwie rodziny i znajomych. Momentami uwiecznionymi na zdjęciach siatkarz pochwalił się za pośrednictwem mediów społecznościowych i... wywołał ogromne poruszenie. Wszystko przez fryzurę, w której podopieczny Nikoli Grbicia zaprezentował się na jednej z fotografii. 28-latek na swojej głowie miał... trzy kucyki.

Rozwiń

Pod wpisem Fornala od razu zaroiło się od komentarzy. "Ale pierwsze zdjęcie top, do twarzy tobie w takiej fryzurze", "Kiteczki pierwsza klasa, widać że porządna firma", "Tomek powinieneś częściej robić taką fryzurę..", "Czy na jakiś mecz możemy się spodziewać takiej fryzury jak na 1 zdjęciu?", "Poproszę o adres do fryzjera" - pisali internauci.

Tomasz Fornal i spółka szykują się na mistrzostwa Europy

Przed reprezentantami Polski w siatkówce ważne mecze. Najpierw panowie wezmą udział w meczach Ligi Narodów (10 czerwca - 2 sierpnia), na ostatnie dni sierpnia zaplanowano natomiast Memoriał Huberta Jerzego Wagnera w Krakowie. We wrześniu "Biało-Czerwonych" czeka najważniejsza impreza - mistrzostwa Europy. Podopieczni Nikoli Grbicia w fazie grupowej zmierzą się z Portugalią, Izraelem, Macedonią Północną, Bułgarią oraz Ukrainą.

Poczynania polskich siatkarzy na bieżąco śledzić będzie można na stronie Interii Sport.

Tomasz Fornal w reprezentacji Polski Artur Szczepański/Reporter East News

Tomasz Fornal MICHAL KLAG/REPORTER East News

Tomasz Fornal Grzegorz Wajda/REPORTER East News





Bartosz Gomułka: W mojej grze będzie widać więcej stabilności Polsat Sport