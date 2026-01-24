Finalista US Open wsparł WOŚP, zgodził się na propozycję polityka. "Szczytny cel"

Nadchodzi 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku odbywa się ogrom aukcji, do całej akcji dołączają sportowcy. Wylicytować można rakietę tenisową i ręcznik z Wimbledonu Igi Świątek, piłeczkę podpisaną przez Raszyniankę oraz Katarzynę Kawę, Lindę Klimovicovą i Martynę Kubkę, chwyt wspinaczkowy z Pucharu Świata w Krakowie z autografem Aleksandry Mirosław czy koszulkę i prawy but z podpisami Roberta Lewandowskiego, a to dopiero początek długiej listy.

Na inicjatywę zdecydował się też prezydent Szczecina Piotr Krystek. Postanowił namówić byłego deblistę Marcina Matkowskiego na wystawienie oferty meczu w grze podwójnej.

W tym roku zapraszam na... kort tenisowy. Ale nie sam, bo wspólnie z naszym mistrzem Marcinem Matkowskim. Zwycięzcę licytacji zapraszamy na pojedynek deblowy. Od razu mówię - to ja jestem z Marcinem

Marcin Matkowski gra z WOŚP. Można wylicytować mecz z nim

Matkowski był finalistą US Open 2011 w deblu, docierał też do półfinału na Australian Open (2006) oraz do czterech ćwierćfinałów na Rolanda Garrosa (2010, 2013, 2015, 2016) oraz Wimbledonie (2015, 2017).

- Piotrek zadzwonił do mnie bodaj tydzień temu i powiedział, że ma taki pomysł. Oczywiście, że się zgodziłem. Powiedziałem, że fajna sprawa i cieszę się, że będę mógł dołożyć swoją cegiełkę na szczytny cel, jakim jest WOŚP. Kiedy zagramy? Pierwotny pomysł był taki, by mecz się odbył we wrześniu, podczas kolejnej edycji szczecińskiego challengera. Jednak doszliśmy do wniosku, że termin będzie mógł wybrać zwycięzca licytacji. My się do niego dostosujemy - powiedział dla Polskiej Agencji Prasowej.

Obecnie najwyższa kwota (stan na sobotę 24.01, godz. 10:00) wynosi 590 złotych. Koniec dopiero w niedzielę 1 lutego o 21:00.

- Znamy się (z prezydentem Szczecina - red.) od wielu lat. Toteż jego telefon nie był dla mnie zaskoczeniem. On jest fanem tenisa. Na korcie, po jednej stronie siatki też już się spotkaliśmy. To było w ramach jubileuszu Szczecińskiego Klubu Tenisowego. Piotr na korcie sobie radzi całkiem nieźle. Ale czy na tyle dobrze byśmy wygrali mecz ze zwycięzcami licytacji? Nie wiadomo, kto stanie po drugiej stronie siatki - zakończył.

