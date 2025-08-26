Fidel Castro zobaczył zawodników Wisły i nie wytrzymał. Dyktator wydał rozkaz, potem dał popis

Istnieją ludzie, których nazwiska na zawsze zapisały się w historii, stając się niepodważalnym symbolem światowych nurtów politycznych. Do tego grona bezsprzecznie należy urodzonego w 1926 roku Fidela Castro. Jego twarz zna niemal każdy, choć skojarzenia wywoływane przez "oblicze lidera rewolucji" z pewnością potrafią być bardzo odmienne, w zależności od poglądów obserwatora.

Castro jest jednym z najbardziej charakterystycznych wodzów ostatnich dziesięcioleci, a jego działania w znacznym stopniu wpłynęły na to, jak wygląda obecnie życie mieszkańców Kuby, w której do dziś panuje ustrój komunistyczny.

Komunizm to natomiast słowo, które na zawsze zapisało się w historii kraju nad Wisłą. Był to bowiem ustrój, który obowiązywał na naszych ziemiach w latach 1944-1989. Nie można się zatem dziwić, że drogi Castro i Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej musiały się kiedyś przeciąć. Nastąpiło to dokładnie w roku 1972, kiedy to dyktator udał się z historyczną wizytą do "komunistycznych braci" z Europy. Wizycie tej towarzyszyło wiele różnych historii, a jedna z nich wiązała się bezpośrednio ze sportowymi zainteresowaniami wodza.

Wizyta Fidela Castro zwieńczona... meczem koszykówki. Dyktator nie wahał się ani chwili

Przyjazd Fidela Castro do komunistycznej wówczas Polski przypominał bardziej turystyczną wycieczkę niż oficjalną wizytę dyktatora wyspiarskiego kraju. Ówczesny premier Kuby korzystał bowiem ze wszelkich sposobności, aby spoufalać się z mijanymi przez siebie osobami oraz brać udział w najróżniejszych aktywnościach. Castro nie stronił również od towarzystwa dzieci oraz młodzieży. Podczas swojej wizyty odwiedził on między innymi Szkołę Podstawową Nr 92 im. Che Guevary (dziś im. Jana Brzechwy) na warszawskim Żoliborzu oraz miasteczko akademickie im. XX-lecia PRL (dziś AGH) w Krakowie. To właśnie przy okazji pobytu w "mieście królów" doszło do niecodziennego zdarzenia z udziałem kubańskiego wodza.

Otóż zawodnicy koszykarskiej drużyny Wisły Kraków, wiedząc o zamiłowaniu Fidela do tego sportu, zorganizowali spotkanie, w ramach którego podzielili się na dwie drużyny. Nie jest do końca wiadomym, czy było to zaplanowane wydarzenie, czy jedynie spontaniczna inicjatywa sportowców. Faktem jest jednak to, że Fidel Castro przyjął zaproszenie na ów mecz. Co więcej, nie zamierzał on ograniczać się jedynie do roli biernego obserwatora. Bardzo szybko dyktator przyodział się w dres, a następnie dołączył do jednej z utworzonych drużyn.

Spotkanie ostatecznie zakończyło się zwycięstwem drużyny Fidela Castro 76:60. Sam dyktator miał ponoć rozegrać pełny wymiar minut, notując przy tym imponujący wynik 21 zdobytych punktów na swoim koncie. Wedle informacji, zamieszczonych na łamach portalu "Historia Wisły", wyczyny kubańskiego przywódcy obserwować miało kilka tysięcy ciekawskich gapiów. Tym samym Fidel Castro zamanifestował na polskiej ziemi swoje sportowe upodobania, na zawsze zapisując się przy tym w historii koszykarskiej filii Wisły Kraków.

