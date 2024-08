Fatalny wypadek "miss mundialu". Trafiła do szpitala, już usłyszała diagnozę

Mistrzostwa świata w Katarze fani futbolu z pewnością zapamiętają na długo. I to nie tyle ze względu na kwestie czysto sportowe, co na kontrowersje związane z organizacją tej imprezy. Wielu osobom ze środowiska piłkarskiego nie spodobało się bowiem, że najlepsze drużyny z całego świata o tytuł czempiona walczyć będą w okresie jesienno-zimowym, jednak jeszcze więcej krytycznych słów padło w związku z krajem, któremu przypadł zaszczyt organizacji wielkiego święta futbolu. Impreza ta odbyła się bowiem w Katarze, a więc kraju muzułmańskim. Miał to być swego rodzaju sposób na zjednoczenie kibiców i piłkarzy z całego globu. Ostatecznie jednak różnice między poszczególnymi kulturami i wyznaniami religijnymi stały się jeszcze bardziej widoczne. Reklama

Na krótko przed rozpoczęciem imprezy organizatorzy ogłosili, że na katarskich stadionach nie będzie można zakupić piwa, co rozwścieczyło głównie fanów z Europy. Wkrótce potem opublikowano dress-code dla pań kibicujących na stadionach. Kobiety bowiem na trybunach katarskich obiektów pojawiać się mogły tylko i wyłącznie w skromnych stylizacjach zasłaniających ciało. Znalazła się jednak osoba, która zasady te postanowiła zignorować. Mowa o Ivanie Knoll, która z meczu na mecz prezentowała się w coraz to odważniejszych kreacjach. Co ciekawe, ostatecznie została ona okrzyknięta... "miss mundialu".

Ivana Knoll pokazała fotkę sprzed szpitala. Fatalny wypadek na jednej z imprez

Choć od imprezy w Katarze minęły już prawie dwa lata, Ivana Knoll wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Chorwacka influencerka w ostatnim czasie chętnie pojawiała się na różnego rodzaju sportowych eventach, w tym m.in. na meczach NBA, czy wyścigach Formuły 1. Nie zabrakło jej także podczas tegorocznych mistrzostw Europy w piłce nożnej, z których jej drużyna narodowa odpadła już na etapie fazy grupowej. Podczas Euro 2024 Knoll spełniała się jednak nie tylko w roli najwierniejszej fanki drużyny Zlatko Dalicia. Prowadziła ona także imprezy w niemieckich strefach kibica. Reklama

Kariera w branży muzycznej Ivany Knoll w ostatnim czasie naprawdę nabrała tempa. Jest ona bowiem zapraszana przez największe kluby nie tylko w Europie, ale i na świecie. Od jakiegoś czasu Knoll przebywa w Grecji, gdzie prowadzi imprezy w prestiżowych dyskotekach. Są jednak eventy, na których 31-latka pojawia się w roli gościa. To właśnie podczas takiego wydarzenia doszło do nieszczęśliwego wypadku, w wyniku którego Chorwatka trafiła do szpitala. "Miss mundialu" nie musiała długo czekać na diagnozę. Jak się okazało, podczas jednej z imprez na Mykonos złamała ona nogę. Na Insta Stories zamieściła ona zdjęcie sprzed szpitala, do którego zapozowała w bucie ortopedycznym i z kulami.

Nie wiadomo jeszcze, jak problemy zdrowotne wpłyną na plany wakacyjne Ivany Knoll. Niewykluczone bowiem, że złamana noga uniemożliwi jej prowadzenie imprez w greckich klubach, a co za tym idzie, odbierze jej szansę na dodatkowy zarobek.

