Sport obcy nie jest także Kate Middleton. 42-letnia księżna interesuje się tenisem i od dłuższego czasu pełni zaszczytną funkcję patronki All England Tennis and Croquet Club. Małżonka księcia Williama co roku wręcza trofeum dla zwyciężczyni i zwycięzcy turnieju wielkoszlemowego rozgrywanego na kortach Wimbledonu. Członkini Brytyjskiej Rodziny Królewskiej nie ogranicza się jedynie do oglądania na żywo meczów finałowych i chętnie pojawia się na spotkaniach rozgrywanych w ramach wcześniejszych rund wielkoszlemowego turnieju. Przy okazji za każdym razem prezentuje się ona w modnych stylizacjach, o których mocno rozpisują się później media z całego świata.