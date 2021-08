Fanka rozebrała się na stadionie. Na banerze poprosiła swojego idola o koszulkę

Sportowe życie

Do niecodziennego zdarzenia doszło podczas spotkania ligi rosyjskiej. Fanka FK Ufa rozebrała się do bielizny, wznosząc ku górze transparent z wezwaniem do Moritza Bauera. Jak się okazuje, ten spełnił jej prośbę.

