Fanka Lewandowskiego znowu w akcji! "To już trzeci miesiąc"

Robert Lewandowski należy do grona najlepszych piłkarzy świata. Nic dziwnego, że polski napastnik nie może opędzić się od kibiców. Ci natomiast robią, co w ich mocy, by zostać zauważonym. W mediach głośno się przede wszystkim o hiszpańsko-polskiej parze, która na meczach Barcelony pojawia się z wyjątkowo kreatywnym transparentem.