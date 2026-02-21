Fani znają go głównie z kabaretowej sceny. Teraz zagra w filmie o Małyszu

Adam Małysz to jeden z najwybitniejszych polskich sportowców w historii. Czterokrotny medalista olimpijski, czterokrotny mistrz świata i zdobywca czterech Kryształowych Kuli za zwycięstwo w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata przez lata rozpalał emocje kibiców. "Orzeł z Wisły" stał się symbolem narodowej dumy i bohaterem przełomu XX i XXI wieku w polskich skokach narciarskich, kiedy w kraju szalała "Małyszomania". Teraz legenda doczeka się filmowej opowieści.

Wiślański gwiazdor będzie bohaterem filmu fabularnego "Adam", którego premiera zaplanowana jest na 2027 rok. To rzadki przypadek, gdy twórcy sięgają po historię wciąż żyjącego sportowca. W Polsce podobnym sukcesem okazał się obraz "Najlepszy" o Jerzym Górskim z Jakubem Gierszałem w roli głównej. Tym razem na ekranie zobaczymy historię kariery Małysza oraz kulisy jego życia prywatnego. Scenariusz konsultowano z samym zainteresowanym, który pozytywnie ocenił kierunek opowieści. Zdjęcia powstaną m.in. w Warszawie, Oberstdorfie, Szczyrku i Wiśle, a produkcja ma wiernie oddać zimową atmosferę lat 90. poprzedniego wieku.

Aktor kabaretowy w filmie o Adamie Małyszu. Zagra Apoloniusza Tajnera

W rolę Adama Małysza wcieli się Bartłomiej Deklewa, aktor młodego pokolenia znany z "Breslau", "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej", "Światłoczułej" czy "Absolutnych Debiutantów". Ówczesnego trenera "Orła z Wisły", Apoloniusza Tajnera, zagra natomiast Paweł Koślik.

Koślik jest przede wszystkim aktorem kabaretowym, od lat związanym ze sceną komediową. Nic więc dziwnego, że gdy pojawia się w filmach i serialach, najczęściej powierzane są mu role o zabarwieniu humorystycznym, w których może wykorzystać swój talent do wyrazistych, charakterystycznych kreacji.

W ostatnim czasie aktor zaczął jednak wychodzić ze swojej strefy komfortu, a doskonałym tego przykładem jest angaż w serialu Netflixa "Ołowiane dzieci", który budzi spore zainteresowanie widzów. Polski miniserial w reżyserii Macieja Pieprzycy przedstawia fabularyzowaną opowieść inspirowaną prawdziwą historią lekarki Jolanty Wadowskiej-Król, która w latach 70. XX wieku ujawniła masowe przypadki zatrucia ołowiem wśród dzieci zamieszkujących tereny nieopodal Huty Metali Nieżelaznych Szopienice.

Adam Małysz i Apoloniusz Tajner Gladecki Reporter

SEBASTIAN STANKIEWICZ I PAWEŁ KOŚLIK NA SCENIE KABARETOWEJ Sylwia Dąbrowa East News

Paweł Koślik Mateusz Grochocki East News

