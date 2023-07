Fani zażartowali z wakacyjnego stroju Lewandowskiego. "Wujek na rybach"

W połowie czerwca "Lewy" wrócił do Polski, gdzie czekały go obowiązki z reprezentacją. O ile mecz z Niemcami na PGE Narodowym poszedł po myśli naszych Orłów , o tyle o starciu z Mołdawią z Kiszyniowie, "Biało-Czerwoni" chcieliby szybko zapomnieć. Po kompromitującej porażce z gospodarzami 2:3, na podopiecznych Santosa spadła fala krytyki. Zupełnie nie szczędzono również lidera kadry - Roberta Lewandowskiego. Eksperci zaczęli podważać jego rolę w zespole, sugerując, że nie jest on dobrym kapitanem.