Fani zażartowali z Lewandowskich. Chodzi o skryte pragnienia Anny

Życie Anny i Roberta Lewandowskich diametralnie się zmieniło po przeprowadzce do Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski stał się wielką gwiazdą w Katalonii, a trenerka fitness zajęła się realizacją nowych pasji . Jak się okazało, żona zawodnika "Blaugrany" pokochała taniec - bachatę. W mediach społecznościowych często pokazuje filmiki z lekcji. Swoim nowym zainteresowaniem zaraziła również samego podopiecznego Xaviego , oraz znajomych.

"Po kilku miesiącach tańczenia bachaty mogę śmiało powiedzieć, że zaczynam się uzależniać od tej aktywności. Poza treningami, namawiam Was również do tańca... "- napisała Anna na Instagramie.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Robert Lewandowski fetuje z FC Barceloną zdobycie mistrzostwa Hiszpanii. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Anna Lewandowska szaleje z Robertem w Hiszpanii. Fani mówią tylko o jednym

Korzystając z chwili wolnego czasu małżeństwo wybrało się na wieczorną randkę. I to nie byle jaką! Postanowili przejechać się skuterem. 34-latka pochwaliła się romantyczną fotką z piłkarzem w mediach społecznościowych. Oboje mieli na sobie kaski i z uśmiechem na ustach pozowali do zdjęcia.

"To nie będzie grzech, ale bardziej marzenie. Mieć tydzień Roberta nieznanego. Poszaleć z nim. Ostatnio wymyśliłam, żebyśmy wypożyczyli skuter, wzięli kaski i pojeździli po Barcelonie. Żebyśmy nie byli rozpoznawani. Ale też takie bardziej, żeby poszaleć. Nie wiem, 'pobzykać' się na plaży (...) latem w Barcelonie" - mówiła.

Piłkarz FC Barcelony odhaczył już pierwszą rzecz na liście kobiety. A co na to fani? "Jeszcze tylko odbycie stosunku seksualnego na plaży i marzenie zostanie spełnione", "O plaży nie tylko nie zapominajcie", "Brawo dla Pani Ani, jak mówiła u Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego tak zrobiła!", "I cyk na plaże", "To teraz jazda na plażę", "Ania jak widać konkretnie zrealizuje marzenie" - czytamy na Instagramie celebrytki.