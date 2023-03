Fani zachwyceni. Polska gwiazda błyszczy w sieci. "Wojska rakietowe"

Justyna Święty-Ersetic to jedna z najlepszych lekkoatletek w Polsce. 30-latka przygotowuje się do sezonu na otwartym stadionie, trenując wraz ze swoją grupą pod okiem Aleksandra Matusińskiego. Lekkoatletka należy również do najpopularniejszych sportsmenek w naszym kraju, a jej zdjęcia w mediach społecznościowych cieszą się sporym zainteresowaniem.