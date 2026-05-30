W sobotę poznamy nowego triumfatora Ligi Mistrzów UEFA. W poprzednim sezonie do finałowego pojedynku doszło 31 maja na Allianz Arena w Monachium, a po końcowe trofeum sięgnęło Paris Saint-Germain, które pokonało Inter Mediolan 5:0. I tym razem "Les Parisiens" powalczą o triumf, jednak tym razem rywalem francuskiej ekipy będzie Arsenal.

W tym roku finał Ligi Mistrzów rozegrany zostanie na Puskas Arena w Budapeszcie. Stadion ten nazwany został na cześć absolutnej legendy futbolu, Ferenca Puskasa. Nieżyjący już napastnik swego czasu brylował w barwach m.in. Realu Madryt, sięgał po mistrzostwo olimpijskie, a po zakończeniu kariery pozostał w piłkarskim środowisku jako szkoleniowiec. Prowadził m.in. reprezentację Arabii Saudyjskiej i drużynę narodową Węgier. Zmarł w 2006 roku w Budapeszcie.

Prawnuczka Ference Puskaka robi karierę w mediach społecznościowych

Dziś nazwisko Puskas z dumą promuje prawnuczka piłkarskiej legendy, Ane Puskas. Młoda influencerka robi furorę w mediach społecznościowych, a jej konto na Instagramie obserwuje ponad 82 tys. użytkowników. Kobieta w sieci dzieli się głównie postami o tematyce podróżniczej, modowej i lifestyle'owej, a jej wpisy cieszą się sporym zainteresowaniem ze strony internautów.

Influencerka jednak wcale nie zapomina ona o swoich korzeniach - tworzy ona bowiem krótkie serie poświęcone niebywałej historii swojego pradziadka. Kobieta odwiedza miejsca związane z jego karierą, przy okazji dzieląc się ciekawostkami i mniej znanymi historiami.

Przed finałem Ligi Mistrzów Ane zamieściła w mediach społecznościowych wymowny wpis, w którym ogłosiła, że sam fakt, że Arsenal i PSG o końcowe trofeum walczyć będą na tym, a nie innym stadionie, napawa ją ogromną dumą. "Nazywam się Ane Puskas i jestem prawnuczką Ferenca Puskasa. Bycie w Budapeszcie przed finałem Ligi Mistrzów na Puskas Arénie jest dla mnie niezwykle wzruszającym doświadczeniem. To, że ten stadion gości jeden z najważniejszych meczów w światowej piłce nożnej, to prawdziwy zaszczyt, zwłaszcza że nosi imię mojego pradziadka i jest częścią historii naszej rodziny" - ogłosiła.

Finał Ligi Mistrzów rozpocznie się o godzinie 18.00. Relację "na żywo" śledzić można na stronie Interii.

Puskas Arena w Budapeszcie ROBERT SZANISZLO/Nur Photo AFP

Reprezentacja Węgier w 1950 roku. W dolnym rzędzie pierwszy z prawej Gyula Grosics. Obok Ferenc Puskas AFP





