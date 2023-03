Fani wysyłali pieniądze Tomaszowi Fornalowi? Siatkarz tłumaczy się z afery

Tomasz Fornal to obecnie jeden z najbardziej znanych polskich siatkarzy. 25-latek błyszczy nie tylko na boisku. Jego występy uważnie śledzą fanki siatkówki w kraju. Zawodnik Jastrzębskiego Węgla cieszy się dużą sympatią szczególnie u młodych dziewczyn , co przekłada się na jego liczby w mediach. Profil mężczyzny na Instagramie obserwuje już 235 tysięcy osób.

Szczere wyznanie Tomasza Fornala. Przerosła go popularność?

"Nie ukrywam, że większość czasu między treningami spędzam na grach komputerowych z kolegami i uznałem, że zacznę to streamować na Twitchu. Któregoś razu, znajomi zażartowali, że będziemy teraz sprzedawać lajki i followy na Instagramie. Podłapałem ten pomysł i zacząłem odpowiadać na prośby o obserwowanie czyjegoś konta, a ludzie zaczęli to kupować. Wszyscy na czacie wiedzieli, że tylko żartowałem, ale po dwóch dniach informacja rozeszła się w sieci i zrobiła się duża afera. Nawet teraz, jak to wspominam, to się z tego śmieję. Skomentowałem sytuację na swoim kanale na Twitchu. Zrobiłem to pierwszy i ostatni raz, bo chodziło głównie o pieniądze"- wyznał Fornal.