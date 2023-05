Fani wstrząśnięci doniesieniami o rywalce Świątek. "Ktoś musi jej nienawidzić"

Simona Halep jesienią ubiegłego roku została zawieszona za stosowanie niedozwolonej substancji podczas rozgrywek US Open. Wykryto u niej Roxadustat - lek stosowany m.in. w przypadkach anemii. Rumunka jednak nie dawała za wygraną i była zdeterminowana bronić swojej niewinności. Chciała wykazać, że substancja dostała się do jej organizmu poprzez skażony produkt. 31-latka opublikowała specjalnie oświadczenie w mediach, w którym odniosła się do komunikatu ITIA.

"Rozpoczął się właśnie najtrudniejszy mecz mojego życia: batalia o prawdę. Zostałam poinformowana o pozytywnym wyniku i wykryciu roksadustatu w niezwykle niewielkiej ilości, co było największym zaskoczeniem w moim życiu. Przez całą moją karierę idea oszustwa nigdy nie przeszła mi przez głowę i stoi ona w sprzeczności z moimi wartościami. Czuję się zaskoczona i oszukana. Będę walczyć do końca, by udowodnić, że nigdy świadomie nie przyjęłam żadnych zakazanych substancji i wierzę w to, że prędzej czy później prawda wyjdzie na jaw. Nie chodzi o tytuły czy pieniądze. To kwestia honoru i historii miłości do tenisa, jaką wykształciłam przez ostatnie 25 lat" - napisała.