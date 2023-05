Fani poruszeni słowami Lewandowskiej. "Ogromne zmęczenie, nieprzespane noce"

"W Monachium przekonałam się, że szczęścia nie można kupić, bo wtedy też poważnie zachorowałam. O północy zadzwonił lekarz, przyszły wyniki badań: Hepatitis C, czyli wirusowe zapalenie wątroby . Byliśmy tuż po ślubie, chcieliśmy mieć dzieci. Pół roku czekałam na lek. Kuracja była wyniszczająca, ale wyzdrowiałam i znów mogliśmy się starać o dziecko. Tylko to nie było proste. Gdy wreszcie test wyszedł pozytywny i ledwo zdążyliśmy się ucieszyć, poroniłam. (...) To był najtrudniejszy moment w moim życiu , nagle stało się coś, co trudno było mi zrozumieć" - czytamy na profilu sportsmenki.

Poruszające do łez wyznanie Anny Lewandowskiej. "Najpiękniejsza przygoda w życiu"

"Od 6 lat mam to ogromne szczęście bycia mamą. To bardzo wyczekana rola, zaszczyt, wyróżnienie, a także obowiązek. To chwile radości, uśmiechu, szczęścia, miłości, wzruszenia. To także ogromne zmęczenie, nieprzespane noce czy bezsilność. To codzienny pośpiech, aby zdążyć do przedszkola i szkoły, rozrzucone po podłodze zabawki albo pomalowane kredką meble.Mimo tego kocham bezgranicznie a bycie mamą to dla mnie najpiękniejsza przygoda w życiu" - napisała 34-latka na Instagramie.