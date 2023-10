Fajdek pokazał ciekawe zdjęcie. Inni sportowcy nie mieli dla niego litości

Paweł Fajdek zapowiedział, że wraz z początkiem listopada wróci do regularnych treningów. Zanim jednak lekkoatleta rozpocznie przygotowania do kolejnego sezonu, dostał on bojowe zadanie do wykonania w swoim domu w Świdnicy, czym pochwalił się w mediach społecznościowych. Na fotkę opublikowaną w sieci od razu reagowali... znani polscy sportowcy. Postanowili oni "wbić szpileczkę" pięciokrotnemu mistrzowi świata.