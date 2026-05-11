Fabijański zniknął po werdykcie w "Tańcu z Gwiazdami". Później się tłumaczył

Anna Dymarczyk

Gamou Fall wygrał "Taniec z Gwiazdami", a Sebastian Fabijański, który od pierwszych odcinków wyrastał na faworyta show, musiał obejść się smakiem. Występujący niegdyś w MMA aktor jest i tak wygrany pod względem wizerunkowym, ale po ogłoszeniu werdyktu nagle zniknął i nigdzie nie można było go znaleźć. Niedługo później odnalazł się i zaczął się tłumaczyć przed kamerami.

Sebastian Fabijański i Julia Suryś na scenie finału "Tańca z Gwiazdami", w eleganckich strojach, na tle świateł.
Sebastian Fabijański i Julia Suryś w finale programu "Taniec z Gwiazdami" Adam Jankowski/REPORTEREast News

Sebastian Fabijański w "Tańcu z Gwiazdami" doznał show biznesowego odkupienia. Po nieudanej przygodzie w MMA i skandalach obyczajowych z udziałem aktora, publiczność nie darzyła go zbyt dużą sympatią. W programie Polsatu pokazał się jednak od zupełnie innej strony i oczarował wiele osób, które wcześniej nie były mu przychylne.

Sebastian Fabijański zniknął po zakończeniu emisji

Po zakończeniu emisji finałowego odcinka "Tańca z Gwiazdami", w którym Kryształową Kulę zdobył Gamou Fall, Fabijański zniknął z pola widzenia. Pozująca do zdjęć z publicznością Julia Suryś nie miała pojęcia, gdzie podział się jej taneczny partner, nie odbierał też telefonu.

Ostatecznie Fabijański odnalazł się po kilkunastu minutach, które, jak tłumaczył, spędził w samotności. Zdaje się, że chwila oddechu dobrze mu zrobiła. Kiedy wrócił, wyjaśnił w rozmowie z Pudelkiem, jak się czuł.

Sebastian Fabijański wyjaśnił powody swojego zniknięcia

"Kiedy okazuje się, że nie wygrywasz, pojawia się jakiś smutek. I nie uważam, że to jest cokolwiek złego, bo to jest po prostu ludzkie. Po tym, jak już zeszliśmy z anteny, musiałem sobie pójść do góry, trochę odetchnąć, złapać powietrza w samotności, żeby sobie pewne rzeczy powychładzać i żeby na gorąco nie udzielać wywiadów w emocjach, we wzruszeniu. Pokazałem to już w programie, że łatwo mi się wzruszyć, i że mam w sobie dużą emocjonalność" - mówił później Fabijański.

Niedługo później nagrał krótki film z Julią Suryś, w którym podziękował fanom za wsparcie i głosy oraz ze wzruszeniem wspominał wspaniałą przygodę, którą przeżył w programie. Zdaje się, że to może być dla niego nowy początek.

Amanda Gawron
