Fabijański ujawnia prawdę o nim i Suryś. Nie jest tak, jak ludzie myśleli

Sebastian Fabijański to postać znana wszystkim, którzy śledzą newsy z polskiego show-biznesu. Na przestrzeni ostatnich lat jako aktor zagrał w wielu popularnych produkcjach filmowych i serialowych, a jego nazwisko regularnie pojawia się także w mediach w kontekście życia prywatnego czy nowych projektów artystycznych. Artysta dał się również poznać jako raper i osoba chętnie podejmująca odważne, nieoczywiste wyzwania.

Jednym z nich były występy w świecie freak fightów. Fabijański zdecydował się wejść do klatki i spróbować swoich sił w pojedynkach organizowanych przez federacje zajmujące się tego typu wydarzeniami. Jego decyzja wywołała sporo emocji i komentarzy wśród fanów, jednak aktor wielokrotnie podkreślał, że traktuje takie doświadczenia jako kolejne wyzwanie i możliwość sprawdzenia się w zupełnie nowej roli.

Kolejnym projektem, który pozwolił mu wyjść ze strefy komfortu, okazał się udział w programie "Taniec z Gwiazdami". W najnowszej edycji aktor występuje w parze z tancerką Julią Suryś. Duet już od pierwszego odcinka przyciąga uwagę widzów, prezentując solidny poziom na parkiecie. W drugim odcinku para ponownie zaprezentowała się z dobrej strony, udowadniając, że może liczyć się w rywalizacji o kolejne etapy programu.

Sebastian Fabijański szczerze o współpracy z Julią Suryś. "Jest bezpośrednia"

Okazuje się jednak, że za kulisami treningów nie zawsze jest spokojnie. W rozmowie z "Party" przy okazji drugiego odcinka show Fabijański przyznał, że podczas przygotowań do kolejnych występów nie brakuje emocji. Jak zdradził, zarówno on, jak i jego partnerka mają bardzo wyraziste temperamenty.

"Temperamenty mamy. Julia jest temperamentna, ja jestem temperamentny. Jesteśmy emocjonalnie podobni, można powiedzieć, ale wydaje mi się, że u nas bardzo trudno o jakieś tarcie, ponieważ zawsze nawet jeżeli jest jakieś spięcie, to finalnie zawsze potrafimy super rozmawiać" - wyznał aktor.

Fabijański podkreślił jednak, że mimo chwilowych napięć bardzo ceni współpracę z tancerką. W rozmowie nie szczędził jej także komplementów, zwracając uwagę przede wszystkim na jej bezpośredniość i otwartość w komunikacji. "Ja bardzo doceniam w Julii to, że ona jest tak bezpośrednia, a ja kocham bezpośredniość w swoim życiu i potrafimy bezpośrednio porozmawiać o tym, jak się czujemy, co myślimy, nawet na swój temat. I wydaje mi się, że to jest mega ważne" - dodał.

Do relacji między partnerami z parkietu odniosła się również sama Suryś, która także zabrała głos w rozmowie z mediami. Tancerka podkreśliła, że wspólna praca z aktorem jest pełna emocji, ale jednocześnie pozwala im rozwijać się i coraz lepiej przygotowywać do kolejnych tanecznych wyzwań w programie.

Sebastian Fabijański i jego taneczna partnerka, Julia Suryś Wojciech Olkusnik East News

