Sebastian Fabijański to postać, która od lat funkcjonuje w polskim show-biznesie. Największą rozpoznawalność przyniosły mu role aktorskie, jednak jakiś czas temu dał się poznać także w środowisku sportowym i to nie w byle jakiej roli, bo jako zawodnik freak fightowy. Jego przygoda z walkami w oktagonie była szeroko komentowana, ale po kilku występach 38-latek uznał, że nie jest to droga dla niego i postanowił skupić się na innych projektach.

"Pobawiłem się, poszalałem, posprawdzałem. Zobaczyłem, gdzie można się pobawić i też dostać po mordzie, ale to już koniec. Jestem aktorem, skończyłem szkołę teatralną i zamierzam w tym kierunku działać najmocniej, najprężniej" - ogłosił w rozmowie z portalem JastrząbPost.

Sebastian Fabijański zaprosił na parkiet siostrę, a teraz to. Wideo obiegło social media, zareagowała nawet Marcelina Ziętek

Niedawno Fabijański ponownie zdecydował się wyjść ze swojej strefy komfortu i przyjął propozycję udziału w programie "Taniec z Gwiazdami". O Kryształową Kulę walczy u boku doświadczonej tancerki Julii Suryś. Ich dotychczasowe występy spotykały się z bardzo dobrym odbiorem - zarówno jurorzy, jak i widzowie doceniali ich zaangażowanie, energię i coraz lepsze efekty na parkiecie.

Przed uczestnikami kolejny etap rywalizacji, czyli rodzinny odcinek show. To właśnie wtedy gwiazdy zapraszają na scenę swoich najbliższych, by wspólnie zaprezentować wyjątkowy układ. Fabijański postawił na wsparcie ze strony rodziny i do programu zaprosił swoją siostrę, Weronikę Fabijańską. Razem z Julią Suryś stworzą trio, które już teraz wzbudza spore zainteresowanie wśród fanów programu.

Jeszcze przed niedzielnym występem cała trójka postanowiła podgrzać nieco atmosferę i opublikowała w mediach społecznościowych zabawny filmik. Nagranie szybko przyciągnęło uwagę internautów, którzy docenili dystans i poczucie humoru uczestników. "Suryś x dwa Fabijańskie = trouble trouble trouble" - napisała tancerka z przymrużeniem oka.

Pod wpisem pojawiło się wiele pozytywnych komentarzy, a jednym z nich była reakcja Marcelina Ziętek, partnerki skoczka narciarskiego Piotra Żyły. Celebrytka nie kryła rozbawienia i zostawiła emotikonę z buźką płaczącą ze śmiechu. Wszystko wskazuje więc na to, że to właśnie za parę numer "1" i towarzyszącą im Weronikę Marcelina Ziętek będzie trzymała kciuki w najbliższą niedzielę.

Sebastian Fabijański w programie "Taniec z gwiazdami"

Sebastian Fabijański i jego taneczna partnerka, Julia Suryś

Sebastian Fabijański i Julia Suryś w "Tańcu z Gwiazdami"

