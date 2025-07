Ewa Swoboda prosi o pomoc. To znowu się wydarzyło, nadała nagły komunikat

Już jakiś czas temu Swoboda prosiła swoich fanów, aby ci zgłaszali do administracji portalu "Facebook" konto, które się pod nią podszywa , udostępniając kolejne zdjęcia oraz wpisy, tak jakby pisała je sama lekkoatletka. Ostatecznie udało się zablokować nieuczciwego internautę i stworzone przez niego konto, aby to nie rozwiązało problemu w całości . Teraz Ewa Swoboda znów zaapelowała do internautów.

Ewa Swoboda z pilną prośbą do fanów. Potrzebuje pomocy, to się powtórzyło

"Hej kochani, wiecie co robić. Zgłaszamy fake konto, ja niestety nie mogę bo mam bana" - napisała na Instagram Stories lekkoatletka, dodając, że podszywający się pod nią internauta próbował zabezpieczyć się przed jej ingerencją, blokując jej dostęp do konta .

O ile działania mające na celu masowe zgłaszanie do administracji portalu konta podszywającego się pod daną osobę mogą ostatecznie przynieść zamierzone efekty, to w wielu przypadkach czas oczekiwania na reakcję jest niezwykle długi. W tym czasie internauta podszywający się pod sprinterkę pochodzącą z Żor, może bez żadnego problemu działać na platformie, co może doprowadzić do przykrych konsekwencji dla sportsmenki.