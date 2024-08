Ewa Swoboda odpowiedziała na wyzwanie IShowSpeeda. Postawiła warunki

IShowSpeed twierdzi, że jest najszybszy na świecie. Jeden z fanów podczas streamu zapytał go, czy nie chciałby się sprawdzić w walce z Ewą Swobodą. "Jej nazwisko to Swoboda. Widzowie, ta dziewczyna z Polski nie może mnie pokonać w wyścigu. Okay? Ja jestem poważny. Nigdy w moim życiu nie było takiego momentu, że zostałem przez kogoś prześcignięty. Nie żartuję. To jest powód, przez który wymyśliłem moją ksywkę, to dlatego ludzie nazywali mnie "Speed", kiedy byłem mały. Bo ja nigdy nie zostałem pokonany w wyścigach" - twierdził youtuber.

