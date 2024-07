Anita Włodarczyk: To będą moje ostatnie igrzyska olimpijskie. WIDEO

Anita Włodarczyk: To będą moje ostatnie igrzyska olimpijskie. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Wyjątkowy dzień dla Ewy Swobody. Polka kończy 27 lat

Na ten moment wiadomo, że na oficjalnym otwarciu tegorocznej edycji imprezy czterolecia nie pojawią się m.in. polscy siatkarze oraz ich trener Nikola Grbić. "Taka była moja decyzja, że nie weźmiemy udziału w ceremonii otwarcia, bo wszystko zajmie bardzo dużo czasu. Wiem, że taka uroczystość jest czymś wyjątkowym, ale my przyjechaliśmy tutaj grać w siatkówkę i osiągnąć dobry rezultat. To wymaga odpowiedniej koncentracji i zrobienia wszystkiego, by być skutecznym na boisku" - tłumaczył selekcjoner "Biało-Czerwonych", cytowany przez Przegląd Sportowy.