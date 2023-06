Ewa Chodakowska zrobiła show. Przyciągnęła uwagę stylizacją

Chodakowska miłością do fitnessu zaraziła się od męża Lefterisa Kavoukisa. Para poznała się podczas wakacji w Grecji. To właśnie tam trener personalny pokazał Polce, jak ekscytujący potrafi być fitness. Gdy tylko 41-latka wróciła do kraju, zabrała się za promocję zdrowego trybu życia wśród obywateli naszego kraju. Najpierw Chodakowska prowadziła blogi o aktywności fizycznej w programach śniadaniowych. Następnie pochodząca z Sanoka trenerka zaczęła sprzedawać płyty DVD z różnego rodzaju programami treningowymi.