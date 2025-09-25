Ewa Chodakowska znów w akcji. Uderza w Polaków, padły mocne słowa

Ewa Chodakowska pozostaje jedną z najważniejszych postaci w polskim fitnessie i wciąż ma ogromne grono odbiorców. Jej profile w mediach społecznościowych śledzą miliony osób, które czerpią z nich inspirację do dbania o kondycję. Trenerka nie unika tematów trudnych, często podkreślając, że ruch i zdrowa dieta są podstawą dobrego samopoczucia.

Nierzadko bywa jednak, że publikowane przez Chodakowską wpisy wywołują niemałe poruszenie w mediach społecznościowych. Tak było m.in. kilka miesięcy temu, gdy 43-latka znalazła się w ogniu krytyki po wpisie o "lenistwie pod płaszczykiem samoakceptacji", a głos na temat jej słów zabierali nie tylko internauci, ale także celebryci. Wkrótce potem Ewa zamieściła w sieci kolejny wpis, w którym tłumaczyła się ze swojego toku rozumowania, a temat z czasem ucichł. Aż do teraz.

Jakub Kochanowski: Nie widzę nikogo, kto miałby nie podołać takiemu stresowi. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Wymowne nagranie Ewy Chodakowskiej. "Nikt nie oczekuje od ciebie tłumaczeń"

Pod koniec września o Chodakowskiej znów zrobiło się głośno. Ewa na InstaStories zamieściła wpis skierowany do osób "szukających wymówek, by nie ćwiczyć". "Chcesz? Dbaj o siebie. Nie chcesz? To nie. Wiedz, że pretensje do świata za swoje wybory nie rozwiążą problemu. Daj już spokój z tekstami "nie mogę, bo". Nikt nie oczekuje od ciebie tłumaczeń. To twoje życie i finalnie ty poniesiesz konsekwencje - miej tego świadomość" - napisała.

Trenerka dodała również, że ma już "serdecznie dość poprawności politycznej w kwestii zdrowia". W krótkim nagraniu skierowanym do swoich obserwatorów podkreśliła, że to właśnie osoba rezygnująca z aktywności będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami. "Tak sobie myślę, do kogo te pretensje? "Nie mogę, bo…, nie mam czasu, bo…". Koniec końców, to tobie to wszystko odbije się czkawką" - zaznaczyła.

Ewa Chodakowska znów szokuje Instagram/chodakowskaewa materiał zewnętrzny

Wpisy niejako oskarżanie Polaków o "lenistwo" i "zasłanianie się byle wymówkami, by uniknąć ćwiczeń", to nie wszystko. Kilka miesięcy temu o 43-latce było głośno, gdy ta zabrała się za tematy stricte medyczne. Reklamowała ona wówczas pakiet badań, które rzekomo ułatwiały rozpoznanie endometriozy. Na reakcję specjalistów wcale nie trzeba było długo czekać - szybko sprostowali oni, że tego typu testy wcale nie wystarczą do postawienia dokładnej diagnozy.

Ewa Chodakowska Piotr Kamionka/REPORTER East News

Ewa Chodakowska Artur Zawadzki Reporter

Ewa Chodakowska i Lefteris Kavoukis Artur Zawadzki Reporter