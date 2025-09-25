Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ewa Chodakowska znów w akcji. Uderza w Polaków, padły mocne słowa

Ewa Chodakowska jakiś czas temu wywołała poruszenie w całym kraju, publikując wpis, w którym stwierdziła, że "lenistwo bywa przemycane pod płaszczykiem akceptacji". Teraz o trenerce fitness znów zrobiło się głośno - po raz kolejny wbiła ona bowiem szpileczkę osobom, które "szukają wymówek, by nie ćwiczyć".

Ewa Chodakowska
Ewa Chodakowska pozostaje jedną z najważniejszych postaci w polskim fitnessie i wciąż ma ogromne grono odbiorców. Jej profile w mediach społecznościowych śledzą miliony osób, które czerpią z nich inspirację do dbania o kondycję. Trenerka nie unika tematów trudnych, często podkreślając, że ruch i zdrowa dieta są podstawą dobrego samopoczucia. 

Nierzadko bywa jednak, że publikowane przez Chodakowską wpisy wywołują niemałe poruszenie w mediach społecznościowych. Tak było m.in. kilka miesięcy temu, gdy 43-latka znalazła się w ogniu krytyki po wpisie o "lenistwie pod płaszczykiem samoakceptacji", a głos na temat jej słów zabierali nie tylko internauci, ale także celebryci. Wkrótce potem Ewa zamieściła w sieci kolejny wpis, w którym tłumaczyła się ze swojego toku rozumowania, a temat z czasem ucichł. Aż do teraz.

Wymowne nagranie Ewy Chodakowskiej. "Nikt nie oczekuje od ciebie tłumaczeń"

Pod koniec września o Chodakowskiej znów zrobiło się głośno. Ewa na InstaStories zamieściła wpis skierowany do osób "szukających wymówek, by nie ćwiczyć". "Chcesz? Dbaj o siebie. Nie chcesz? To nie. Wiedz, że pretensje do świata za swoje wybory nie rozwiążą problemu. Daj już spokój z tekstami "nie mogę, bo". Nikt nie oczekuje od ciebie tłumaczeń. To twoje życie i finalnie ty poniesiesz konsekwencje - miej tego świadomość" - napisała.

Trenerka dodała również, że ma już "serdecznie dość poprawności politycznej w kwestii zdrowia". W krótkim nagraniu skierowanym do swoich obserwatorów podkreśliła, że to właśnie osoba rezygnująca z aktywności będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami. "Tak sobie myślę, do kogo te pretensje? "Nie mogę, bo…, nie mam czasu, bo…". Koniec końców, to tobie to wszystko odbije się czkawką" - zaznaczyła.

Kobieta ubrana w sportowy strój patrzy bezpośrednio w obiektyw, znajdując się w nowoczesnym, jasnym wnętrzu. Na zdjęciu widoczny jest motywacyjny tekst dotyczący dbania o siebie i podejmowania wyborów życiowych.
Wpisy niejako oskarżanie Polaków o "lenistwo" i "zasłanianie się byle wymówkami, by uniknąć ćwiczeń", to nie wszystko. Kilka miesięcy temu o 43-latce było głośno, gdy ta zabrała się za tematy stricte medyczne. Reklamowała ona wówczas pakiet badań, które rzekomo ułatwiały rozpoznanie endometriozy. Na reakcję specjalistów wcale nie trzeba było długo czekać - szybko sprostowali oni, że tego typu testy wcale nie wystarczą do postawienia dokładnej diagnozy.

