Ewa Chodakowska opublikowała wideo z treningu. Internauci zniesmaczeni: "To się po prostu źle ogląda"

Na nagraniu treningowym Ewa Chodakowska występuję w mocno wyciętym stroju, co nie spodobało się sporej części internautów. Pod wpisem lawina komentarzy. "Stylówki coraz bardziej skąpe. I nie mówię tego złośliwie, czy będąc oburzona, ale jednak odnoszę wrażenie, że ten strój zdecydowanie nie jest najlepszym wyborem do pokazowego treningu", "Tak z ciekawości zapytam, bez złośliwości: Dlaczego ostatnio coraz więcej takich roznegliżowanych filmików? Czy wtedy zasięgi masz większe? Widać różnicę bardzo ostatnio. Rozumiem, że dla niektórych to chleb powszedni, ale muszę powiedzieć, że ja akurat patrzę na to z niesmakiem... Chwalić się efektami można również w leginsach", "Niestety to się robi już niesmaczne... Nie trzeba pokazywać tak dużo, żeby chwalić się efektami... Są jakie granice dobrego smaku. To się po prostu źle ogląda" - czytamy.