Wiemy, że kiedyś to nastąpi i ten temat faktycznie przewija się coraz częściej, nawet przy okazji luźnych rozmów ze znajomymi. Sama jednak nie zadaje takich pytań, bo kilka razy już słyszałam, że Kamil po prostu nie wie, kiedy będzie koniec. Wspieram go i cieszę się z jego sukcesów. Ze spokojem czekam i skupiam się na realizacji swoich projektów. Pewne sprawy z nimi związane dotyczą także Kamila. Myślę, że po zakończeniu kariery zechce się w nie zaangażować. Decyzja o dalszym skakaniu wśród najlepszych należy wyłącznie do niego. Wiem, że podejmie ją we właściwym momencie

~ wyjawiła Ewa-Bilan dla ''WP SportoweFakty''.