Ewa Bilan-Stoch oczarowała na gali. Ale prawdziwe show zrobił wtedy Kamil!

Kamil Stoch już wielokrotnie był nominowany do nagrody Sportowca Roku wręczanej na Balu Mistrzów Sportu . Zajmował miejsca na podium, a dwa razy triumfował: w 2014 i 2017 roku. Osobiście na gali pojawiał się rzadko. Dwa razy wybrał się na nią w towarzystwie żony (w 2012 i 2015 roku). Później sportowca reprezentowała już sama Ewa Bilan-Stoch . Na wyjściach sprzed 4 i 5 lat kobieta zwróciła uwagę kibiców stylizacjami z motywami góralskimi. Były to albo delikatne zdobienia na sukni albo masywne czerwone korale.

"Dostałam polecenie, aby podziękować wszystkim, którzy oddali na niego swój głos, pogratulować wszystkim uhonorowanym i tym, którzy jeszcze na to czekają. Poprosił o jeszcze jedno. Abym, korzystając z okazji, mogła w jego imieniu uśmiechnąć się do państwa nie tylko oczami" - powiedziała Ewa Bilan-Stoch. Nawiązywała do faktu, że trwała wówczas pandemia i skoczkowie do wywiadów stawali w maseczkach ochronnych.