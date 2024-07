Żona Toniego Kroosa zabrała głos po meczu. Padły piękne słowa

"Przez wiele miesięcy prawie codziennie dyskutowaliśmy o odpowiednim czasie . Nie ma na to odpowiedniego czasu. Tylko każdy może znaleźć i wybrać odpowiedni czas dla siebie. No i proszę. Sposób, w jaki właściwie prawie zawsze podejmujesz właściwe decyzje w piłce nożnej. Nigdy w życiu nie widziałam tak wspaniałego i emocjonalnego pożegnania zawodnika, jak w Madrycie . Nie musi to być bezsensowna gra pożegnalna, ale takie godne pożegnanie jest idealne i tak bardzo się na to należy" - wyznała kobieta.

Następnie żona zawodnika odniosła się do występów ukochanego w barwach narodowych. Ujawniła bolesną prawdę. "Kiedy opowiadałeś mi wtedy o pomyśle powrotu do reprezentacji, patrzyłam na ciebie, jakbyś nie miał wszystkiego. Zawsze byłeś winny każdej przegranej gry kadry. Właściwie to zawsze była twoja wina. Dlaczego teraz miałoby być inaczej? Nie chciałam, żebyś grał ostatni raz w swojej karierze. Kiedy przegrany opuszczasz miejsce i znowu masz długi. Ale nie obchodziło Cię to, bo Cię to irytowało. Miałeś gdzie to, co myślą inni, a Ty po prostu robisz swoje i co ważniejsze wierzysz w siebie" - przekazała na Instagramie Kroos.