Emocjonalny wpis Tomaszewskiej. Życie wywróciło jej się do góry nogami

Jednym z elementów pracy prezenterki telewizyjnej jest dbanie o swój wygląd nie tylko w kontekście ubrań, makijażu czy zdrowych włosów i cery. Dobra forma jest na wagę złota. Tomaszewska w ciąży nie mogła pozwolić sobie na wytężone ćwiczenia fizyczne, a teraz postanowiła do nich wrócić.

Małgorzata Tomaszewska wróciła do ćwiczeń

" Wracam! Waga sprzed ciąży już jest, teraz czas na formę. Czyli była masa, będzie rzeźba " - napisała na Instagramie Tomaszewska, dodając zdjęcia ze swoich pierwszych treningów. Chciała nawiązać też do swojej sytuacji domowej. Skupiła się na tym, ile radości daje jej sport.

" Czuję się ze sobą dobrze. Dlaczego? Bo jestem mamą dwójki fantastycznych dzieci! I jestem dla siebie łaskawa (a nie zawsze tak było). Laurka rośnie jak na drożdżach, a ja poczułam chęć zadbania o siebie i powrotu do sportowej sylwetki. Ciąża i macierzyństwo nie muszą oznaczać braku formy, prawda? Dla większej motywacji wrzucam trzy ostatnie zdjęcia - Tak było. I będzie! Trzymajcie kciuki. A może dołączycie?" - proponowała swoim fanom była gwiazda TVP.

Małgorzata Tomaszewska mamą na pełen etat

Czy to oznacza, że porzuciła zupełnie pracę? Jak się okazuje - niekoniecznie. Gwiazda przyznała, że podczas weekendu urodzinowego Enza postanowiła w ogóle nie odbierać telefonów i maili, a zamiast tego skupić się całkowicie na synu. Wygląda na to, że na co dzień Tomaszewska szuka możliwości zarobku i stara się znaleźć coś odpowiedniego dla siebie.