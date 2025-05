Emocjonalny wpis mamy Szczęsnego. Zwróciła się do syna. "Ogromna duma"

Kiedy kilka miesięcy temu Wojciech Szczęsny podpisywał kontrakt z FC Barcelona , polski golkiper z pewnością nie spodziewał się, że jeszcze przed końcem sezonu sięgnie wraz z katalońskim klubem nie po jeden, nie po dwa, a aż po trzy ważne trofea. Najpierw w styczniu były bramkarz reprezentacji Polski przyczynił się do triumfu "Blaugrany" w Superpucharze Hiszpanii. Dzięki jego interwencjom na boisku katalońska drużyna wygrała w finale z Realem Madryt 5:2. Nieco ponad trzy miesiące później Szczęsny wraz z kolegami z drużyny świętował zwycięstwo w Pucharze Króla . I tym razem FC Barcelona pokonała "Królewskich". Tym razem spotkanie zakończyło się jednak wynikiem 3:2 po dogrywce.

Alicja Szczęsna zabrała głos po sukcesie FC Barcelona. Przemówiła do syna

Po kolejnym sukcesie Wojciecha Szczęsnego w barwach FC Barcelona wzruszenia nie kryła mama golkipera, Alicja Szczęsna . W mediach społecznościowych zamieściła ona poruszający wpis, w którym zwróciła się do syna.

"Z całego serca gratuluję ci zdobycia tytułu mistrza Hiszpanii! Twoja pasja, determinacja i ciężka praca przyniosły wspaniałe owoce, a twoje osiągnięcie napawa mnie ogromną dumą. Pokazałeś, że marzenia są po to, by je spełniać, a sukces przychodzi do tych, którzy naprawdę na niego zasługują" - napisała.