Emocje w Zakopanem. Nawrocki i Duda poruszeni. Definitywny koniec ery

Niedzielny konkurs w Zakopanem już za nami. To był ostatni występ Kamila Stocha na Wielkiej Krokwii. Jego pożegnanie było bardzo wzruszające, a obecne na nim były nie tylko wielkie postacie ze świata sportu, ale również prezydent RP. Karol Nawrocki stawił się na miejscu, aby osobiście podziękować Kamilowi Stochowi za to, w jaki sposób na przestrzeni wielu lat reprezentował Polskę. W Zakopanem obecny był także Andrzej Duda

Andrzej Duda / Karol Nawrocki Karol Makurat/REPORTER/ Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Takie momenty w historii polskiego sportu nie zdarzają się często, więc i oprawa musiała być wyjątkowa.

Kamil Stoch oddał swój ostatni skok na Wielkiej Krokwii w Zakopanem. Następca Adama Małysza w przyszłym sezonie już nie wróci tu jako czynny zawodnik. Jego pożegnaniu towarzyszyły niesamowite emocje.

Kiedy konkurs w Zakopanem się zakończył, wszyscy kibice mimo śnieżycy pozostali na swoich miejscach. Wiedzieli bowiem, że będą świadkami historycznych scen pod Wielką Krokwią.

Ceremonia pożegnania Kamila Stocha zaczęła sie ok. godziny 18:20. Wcześniej wiadomo były, że pojawi się na niej również prezydent RP Karol Nawrocki.

Karol Nawrocki pożegnał Kamila Stocha. Wzruszające sceny w Zakopanem. Andrzej Duda również był obecny

Tak też się stało. Za kadencji Karola Nawrockiego nasz mistrz olimpijski z Soczi i Pjongczangu nie zdążył już odnieść większych sukcesów. Mimo to Karol Nawrocki również pojawił się na pożegnaniu.

Kamil Stoch tuż po konkursie skomentował obecność głowy państwa podczas konkursu w Zakopanem.

- Nie mam grafiku pana prezydenta, ale jest mi bardzo miło, że najważniejszy człowiek w Polsce zaszczycił nas swoją obecnością i nam kibicował

W Zakopanem obecny był również Andrzej Duda. Były prezydent RP to wielki fan sportów zimowych. Jako głowa państwa w latach 2015-2025 był świadkiem największych sukcesów w karierze Kamila Stocha.

Andrzeja Dudy nie było, co prawda, widać podczas transmisji, Wiemy jednak, że przybył do Zakopanego, aby obejrzeć pożegnanie Kamila Stocha. Robił sobie również zdjęcia z polskimi kibicami pod Wielką Krokwią.

Śnieg w Zakopanem sypał jak za najpiękniejszych polskich zim. Takie obrazki w ostatnich latach nie były oczywistością, ale tego wieczoru pogoda w południowej Polsce stworzyła wyjątkowy klimat.

Pożegnanie Kamila Stocha już za nami. Polskim kibicom pozostaje wierzyć, że Adam Małysz i on doczekają się swojego kolejnego następcy. Być może okaże się nim właśnie Kacper Tomasiak, który mimo młodego wieku osiąga bardzo dobre wyniki w Pucharze Świata.

Karol Nawrocki pojawił się na pożegnaniu Kamila StochaGrzegorz MomotPAP
Damian Żurek mistrzem Europy w łyżwiarstwie szybkim na dystansie 500 m. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
Andrzej Duda z Karolem NawrockimANDRZEJ IWANCZUK/REPORTERReporter
Kamil StochPZNmateriały prasowe

