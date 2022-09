Elise Christie trzykrotnie próbowała zawalczyć o medal igrzysk olimpijskich. Bezskutecznie. Po ostatniej kontuzji przeszło jej nawet przez myśl, by zakończyć sportową karierę. Ostatecznie nie zdecydowała się na to. Wręcz przeciwnie, planuje wystąpić na IO 2026. Nie ma jednak pieniędzy na dobre przygotowania do zawodów. Zdecydowała się więc na śmiały krok.