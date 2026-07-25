Ekskomunikowany ksiądz znieważył Swobodę na "kazaniu". Tak teraz "odpowiada"

"Niech będzie sobą, niech nie udaje nikogo innego. Żeby nie usuwała tatuaży tylko dlatego, że innym mogą się nie podobać. Żeby robiła to, co kocha - wtedy przyszłość będzie fajna" - takie przesłanie do samej siebie sprzed 10 lat wystosowuje Ewa Swoboda w rozmowie z WP Sportowymi Faktami.

Przy tej okazji rozwija temat tatuaży, które licznie zdobią jej ciało. Nieraz zastanawiała się nad tym, czy by ich nie usunąć. Takie myśli inicjowane były przez nienawistne komentarze, z którymi się spotykała.

"Jeżeli ktoś jest inny, to w internecie trzeba to skomentować. Mi wiele rzeczy się nie podoba, ale tego nie komentuję. Było to trudne i krzywdzące. I nawet niekoniecznie chodziło o komentarze na mój temat, ale o to, że czytali to moi rodzice czy trenerka" - mówi.

Czytając takie słowa na mój temat bliskim było bardzo przykro, a na dodatek potem niepotrzebnie wchodzili w dyskusję z ludźmi

Choć to sytuacja nie do pozazdroszczenia, Swoboda wyciągnęła z niej ważną życiową lekcję. Po prostu już teraz nie przejmuje się negatywnymi komentarzami od obcych.

Pod tę grupę podciągnąć można suspendowanego księdza Woźnickiego, który niegdyś publicznie zaatakował lekkoatletkę.

Suspendowany ksiądz znieważył Swobodę. Tak zareagowała

Przed niespełna trzema laty głośno było o słowach "księdza" Michała Woźnickiego. Podczas "kazania" bezpardonowo zaatakował Ewę Swobodę, znieważając jej wygląd.

"Nienawidzę na tym świecie wszystkiego, co ma choćby naparstek zła. Brzydzę się tym. Ewa Swoboda, nie da się na ciebie patrzeć. Wyglądasz jak potwór, jeszcze z tymi kolczykami. I co z tego, że wygrywasz? Za 10 lat już nie będziesz. Będziesz jak stary sportowiec, który mówi, że już musi kończyć karierę, bo wcześniej skakało się wysoko bez niczego, a dziś już nie można" - głosił.

Twierdził, że tatuaże Ewy Swobody "wiążą duszę i łączą się z piekłem".

Niedługo później okazało się, że Woźnicki to żaden autorytet kościelny. W 2018 roku przestał być salezjaninem, a we wrześniu 2023 roku - decyzją ówczesnego papieża Franciszka - został wydalony ze stanu duchownego, co oznacza, że ponad wszelką wątpliwość nie jest on już duchownym Kościoła Katolickiego.

Ponadto mężczyzna został objęty ekskomuniką za przestępstwo schizmy, tj. za odmowę uznania zwierzchnictwa Biskupa Rzymskiego i braku pozostawania we wspólnocie z członkami Kościoła uznającymi to zwierzchnictwo.

Wieści te dotarły do Swobody. "Jeśli to byłby ksiądz, to już totalnie zwątpiłabym w Kościół. Byłoby mi też bardzo przykro, bo jako osoba wierząca uważam, że Bóg kocha każdego z nas. Nieważne, czy mamy tatuaże, czy jesteśmy chudzi czy grubi, rudzi czy z włosami koloru blond" - stwierdziła dla Przeglądu Sportowego Onet.

Wiadomo, że Bóg kocha nas takich, jacy jesteśmy. Takich nas stworzył

Ewa Swoboda DAMIAN BURZYKOWSKI / NEWSPIX.PL Newspix.pl





Ewa Swoboda tuż za podium. "Wiem, że będzie niedosyt". WIDEO PZLA materiały prasowe