Eks Szczęsnego zakochana po uszy. Pokazała romantyczne zdjęcia z ukochanym

Sandra Dziwiszek pokazała romantyczne zdjęcia z Nicholasem Latifim

W ostatnich latach gdy Kanadyjczyk startował w zawodach Formuły 1 jako kierowca zespołu Williams, Polka chętnie pojawiała się w padoku i trzymała kciuki za swojego ukochanego. Wraz z końcem ubiegłego roku jednak przygoda 28-latka w F1 dobiegła końca, a w lipcu tego roku ogłosił on zawieszenie sportowej kariery. Jak się okazało, Latifi podjął taką, a nie inną decyzję, aby skupić się na nauce. Dostał się on bowiem do London Business School.