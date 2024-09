Echa imprezy Gortata z Justinem Bieberem wyszły na jaw po latach. Coś takiego

Marcina Gortata nie trzeba specjalnie przedstawiać. To postać, która fanom koszykówki - i nie tylko - jest doskonale znana. Sportowiec od czasu do czasu występuje w telewizji, udziela się także w sieci. Na Instagramie obserwuje go ponad 230 tys. osób.

To właśnie tam zdradził ostatnio kulisy imprezy, na której był kilka lat temu, a osią tej historii jest... Justin Bieber! Co panowie mieli ze sobą wspólnego? Reklama

Gortat nie rozpoznał Justina Biebera

Koszykarz od dwudziestu lat mieszka w Stanach Zjednoczonych i kiedy grał w NBA, miał okazję bywać na różnych imprezach z amerykańskimi celebrytami. Także z Justinem Bieberem. Co ciekawe, pomimo iż piosenkarz jest znany na całym świecie, sportowiec zupełnie go nie zauważył. Marcin Gortat przez dłuższy czas nie był świadomy, co za gwiazdor siedzi przy stoliku obok.

"Najlepsza impreza, jaka była w LA, to była impreza z samym Justinem Bieberem i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że dowiedziałem się, że to był Justin dopiero po jakichś dwóch-trzech godzinach imprezowania obok jego stolika" - powiedział na nagraniu.

Bieber nie oznaczył Gortata na zdjęciu

Ale to nie wszystko. Panowie mieli okazję chwilkę ze sobą porozmawiać i zrobić sobie razem fotkę. Kiedy później Marcin Gortat opublikował ich wspólne zdjęcie w sieci, Justin udostępnił ją u siebie! Do sportowca natychmiast zaczęli wydzwaniać znajomi, by mu to oznajmić. Niestety, piosenkarz nie zadbał o to, by oznaczyć Marcina.