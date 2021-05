Ebanie Bridges, która przed kilkoma tygodniami stoczyła walkę o mistrzostwo świata wagi koguciej z Shannon Courtenay, nie przestaje zachwycać. Pięściarka pochwaliła się swoją formą za pośrednictwem Instagrama.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Mistrzów. Czy Zidane zdobędzie dublet w tym sezonie? "To byłby największy sukces w jego karierze". Wideo INTERIA.TV

Reklama

Bridges, pracująca jako nauczyciel matematyki, podczas walki o pas musiała mierzyć się nie tylko z rywalką, ale i poważną kontuzją oka, która uniemożliwiała jej prawidłowe widzenie. Mimo to przetrwała w ringu pełen dystans, choć ostatecznie uległa na punkty.

Reklama

Kilka tygodni po walce po kontuzji nie ma już w zasadzie śladu. Zawodniczka dba jednak o to, by zainteresowanie nią nie wygasło, prezentując swoją formę za pośrednictwem Instagrama.



Instagram Post

- To najtrudniejszy sport świata i to, jak wiele robimy by być najlepszymi zrozumieją tylko inni zawodnicy - mówiła o swojej bokserskiej pasji bezpośrednio po przegranym pojedynku o tytuł.



CT