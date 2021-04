Ebanie Bridges przegrała w walce o tytuł mistrzyni świata w wadze koguciej z Shannon Courtenay. Australijka podczas walki doznała poważnej kontuzji oka. - Świetna walka, cieszyłam się każdą minutą - napisała.

Bridges w ostatnich rundach walczyła z opuchlizną oka, uniemożliwiającą normalne widzenie. Mimo to przetrwała pełen dystans, choć ostatecznie sędziowie punktowali na korzyść jej rywalki.

Pięściarka, która pracuje jako nauczycielka matematyki mimo porażki i straconej szansy zdobycia pasa nie rozdzierała szat podkreślając, że ona i jej przeciwniczka dostarczyły kibicom niesamowitych emocji. Courtenay podziękowała za pośrednictwem mediów społecznościowych.



- Zawsze mam wielki respekt przed każdym, kto staje ze mną w ringu. To najtrudniejszy sport świata i to, jak wiele robimy by być najlepszymi zrozumieją tylko inni zawodnicy. Świetna walka, cieszyłam się każdą minutą - napisała.



