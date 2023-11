Choć Marianna Schreiber początkowo sceptycznie podchodziła do tematu kobiet w MMA, zajęcia pod okiem Mirosława Oknińskiego sprawiły, że zmieniła zdanie. "Chciałam zobaczyć, jak to jest. Nakłoniła mnie koleżanka. Właśnie dlatego, że krytykowałam - mówiła, bym spróbowała, i sama zobaczyła, jak wyglądają treningi" - wyjaśnia teraz żona polityka PiS. Stanowczo odnosi się też do zaskakujących spekulacji, jakoby szykowała się do walki na gali.