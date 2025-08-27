Oskar Cyms od kilku już lat zachwyca na polskiej estradzie. Ogólnopolską rozpoznawalność muzyk zdobył w 2022 roku po wydaniu singla "Daj mi znać", za który odebrał nawet certyfikat platynowej płyty. Wiosną 2023 roku wziął on udział w 18. edycji programu Polsatu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i już w pierwszym odcinku zachwycił jury. Ostatecznie 25-latek wygrał show, pokonując m.in. Krzysztofa Ibisza, Natalię Janoszek, Julię Kamińską i Piotra Stramowskiego. W ubiegłym roku Cyms nagrodzony został Bursztynowym Słowikiem podczas Top of the Top Sopot Festival za piosenkę "Cały Czas".

Oskar Cyms marzył o karierze karateki. Ostatecznie postawił na muzykę. "Wybór nie był łatwy"

Muzyka nie jest jednak jedyną pasją Oskara Cymsa. Ba, mało brakowało, a dziś nikt nie miałby pojęcia o tym, jakim utalentowanym jest muzykiem. Pochodzący z miejscowości Nowe w województwie kujawsko-pomorskim artysta w dzieciństwie dzielił swoje zainteresowania między chór a… karate. Choć marzyć o zostaniu sportowcem, ostatecznie jednak porzucił sport dla muzyki.

"Trzy lata trenowałem karate i w końcu stanąłem przed wyborem. Niestety, godziny prób chóru oraz treningów się ze sobą pokrywały i musiałem zdecydować się na jedną z tych aktywności. Wybór nie był łatwy, bo bardzo lubiłem karate i nawet zdobywałem medale na zawodach. Jednak postanowiłem obrać ścieżkę muzyczną" - wyjawił jeden z najpopularniejszych obecnie artystów w naszym kraju, cytowany przez portal "nswiecie.pl".

Decyzja podjęta przed laty przez Oskara okazała się przysłowiowym "strzałem w dziesiątkę". Dziś 25-latek swoim talentem muzycznym zachwyca cały kraj, a w maju 2025 wydał on swój drugi album studyjny "Szkic i kontuzji", który promują single "Nie musisz się bać", "No co Ty", "Co noc" oraz "Dom".

