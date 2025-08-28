Dziś jest gwiazdą kina. Nie do wiary, czym się kiedyś zajmował
Jason Statham to obecnie jedna z największych i najbardziej rozpoznawalnych postaci branży filmowej. Pochodzący z Shirebrook aktor - dziś uosabiający twardego bohatera kin akcji - swoją karierę zaczynał z zupełnie innej perspektywy. Wiele lat temu spełniał się bowiem jako sportowiec i uprawiał wiele różnych dyscyplin. Jedna jednak zajmowała w tamtym czasie szczególne miejsce w jego sercu.
Nie ma chyba fana kina akcji, który nie znałby Jasona Stathama. Brytyjczyk zasłynął głównie dzięki angażom w takich produkcjach jak m.in. "Szybcy i Wściekli", "The Meg" i "Niezniszczalni". Mało kto wie jednak, że 58-latek z początku w ogóle nie planował zaistnieć w branży filmowej. Swoją przyszłość wiązał bowiem ze sportem.
Chciał reprezentować Wielką Brytanię na igrzyskach. Został aktorem
Statham od najmłodszych lat uprawiał różne sportowe dyscypliny: od piłki nożnej, przez trampolinę, skoki wzwyż, gimnastykę, aż po squash i tenisa. Szczególne miejsce w jego sercu zajmowały jednak... skoki do wody. Wszystko zaczęło się od rodzinnych wakacji na Florydzie, podczas których zauważył skoczka do wody i zainspirowany jego wyczynami postanowił rozpocząć swoją przygodę z tą dyscypliną.
Zaledwie w wieku piętnastu lat dołączył do lokalnego klubu, by już rok później stać się członkiem brytyjskiej kadry - co jest o tyle imponujące, że większość jego rywali zaczynała swoją przygodę w tą dyscypliną znacznie wcześniej. Statham robił jednak niebywałe postępy. W 1990 roku reprezentował Anglię na Igrzyskach Wspólnoty w Auckland. Konkurował w trzech konkurencjach: 1 m i 3 m skokach oraz platformie 10 m, zajmując kolejno ósme, 11. i 11. miejsce. Pomimo tych osiągnięć nigdy nie zakwalifikował się na igrzyska olimpijskie, przez co do dziś odczuwa swego rodzaju żal.
Po zakończeniu kariery sportowej zaczął pracować jako model - m.in. dla marek French Connection czy Levi's - co z kolei doprowadziło go do spotkania z reżyserem Guyem Ritchiem. W 1998 roku zadebiutował rolą Barty'ego w filmie "Lock, Stock and Two Smoking Barrels" - był wtedy stosunkowo nieznanym aktorem, ale zyskał dzięki temu rozgłos.
Jednocześnie zaczęła się jego intensywna przygoda ze sztukami walk, które stały się fundamentem jego późniejszych ról w filmach akcji. Trenował m.in. karate, kickboxing, taekwondo, Muay Thai, Wing Chun, Brazylijskie Jiu-Jitsu (osiągnął stopień purpurowego pasa) - często ćwiczył razem z Guyem Ritchiem i trenował w akademii Rogera Gracie'a w Londynie. Dzięki tym treningom w większości filmów samodzielnie wykonywał sceny walk i inne niebezpieczne wyczyny - nie korzystał z pomocy kaskaderów.