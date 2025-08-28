Dziś jest gwiazdą kina. Nie do wiary, czym się kiedyś zajmował

Nie ma chyba fana kina akcji, który nie znałby Jasona Stathama. Brytyjczyk zasłynął głównie dzięki angażom w takich produkcjach jak m.in. "Szybcy i Wściekli", "The Meg" i "Niezniszczalni". Mało kto wie jednak, że 58-latek z początku w ogóle nie planował zaistnieć w branży filmowej. Swoją przyszłość wiązał bowiem ze sportem.

Chciał reprezentować Wielką Brytanię na igrzyskach. Został aktorem

Statham od najmłodszych lat uprawiał różne sportowe dyscypliny: od piłki nożnej, przez trampolinę, skoki wzwyż, gimnastykę, aż po squash i tenisa. Szczególne miejsce w jego sercu zajmowały jednak... skoki do wody. Wszystko zaczęło się od rodzinnych wakacji na Florydzie, podczas których zauważył skoczka do wody i zainspirowany jego wyczynami postanowił rozpocząć swoją przygodę z tą dyscypliną.

Zaledwie w wieku piętnastu lat dołączył do lokalnego klubu, by już rok później stać się członkiem brytyjskiej kadry - co jest o tyle imponujące, że większość jego rywali zaczynała swoją przygodę w tą dyscypliną znacznie wcześniej. Statham robił jednak niebywałe postępy. W 1990 roku reprezentował Anglię na Igrzyskach Wspólnoty w Auckland. Konkurował w trzech konkurencjach: 1 m i 3 m skokach oraz platformie 10 m, zajmując kolejno ósme, 11. i 11. miejsce. Pomimo tych osiągnięć nigdy nie zakwalifikował się na igrzyska olimpijskie, przez co do dziś odczuwa swego rodzaju żal.

"To trochę drażliwy punkt, że nigdy nie dostałem się na igrzyska" - przyznał niegdyś, cytowany przez "The National".

Po zakończeniu kariery sportowej zaczął pracować jako model - m.in. dla marek French Connection czy Levi's - co z kolei doprowadziło go do spotkania z reżyserem Guyem Ritchiem. W 1998 roku zadebiutował rolą Barty'ego w filmie "Lock, Stock and Two Smoking Barrels" - był wtedy stosunkowo nieznanym aktorem, ale zyskał dzięki temu rozgłos.

Jednocześnie zaczęła się jego intensywna przygoda ze sztukami walk, które stały się fundamentem jego późniejszych ról w filmach akcji. Trenował m.in. karate, kickboxing, taekwondo, Muay Thai, Wing Chun, Brazylijskie Jiu-Jitsu (osiągnął stopień purpurowego pasa) - często ćwiczył razem z Guyem Ritchiem i trenował w akademii Rogera Gracie'a w Londynie. Dzięki tym treningom w większości filmów samodzielnie wykonywał sceny walk i inne niebezpieczne wyczyny - nie korzystał z pomocy kaskaderów.

