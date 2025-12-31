Jakub Kochanowski to dziś jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich siatkarzy. Środkowy reprezentacji Polski ma na koncie imponującą listę sukcesów, które stawiają go w gronie krajowej i światowej czołówki. Już jako bardzo młody zawodnik dał się poznać jako ogromny talent, a jego rozwój przebiegał w błyskawicznym tempie. Z reprezentacją Polski sięgał po najcenniejsze trofea, w tym mistrzostwo świata, medale mistrzostw Europy oraz triumf w Lidze Narodów. Na parkietach PlusLigi również odgrywał kluczowe role, zdobywając mistrzostwa Polski i regularnie potwierdzając swoją klasę na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Jego warunki fizyczne, boiskowa inteligencja i spokój w decydujących momentach sprawiły, że stał się jednym z filarów kadry.

Miłość do siatkówki Jakub Kochanowski wyniósł z domu. To właśnie mama, Iwona, zaszczepiła w nim pasję do tej dyscypliny. Sama była zawodniczką, a po zakończeniu kariery sportowej zajęła się pracą trenerską z młodzieżą. To ona zabrała syna na pierwsze treningi i pokazała mu, jak wiele radości może dawać gra zespołowa. Dzięki jej wsparciu i doświadczeniu Jakub od najmłodszych lat poznawał tajniki siatkówki, ucząc się nie tylko techniki, ale też sportowej dyscypliny i systematyczności. Swoją siatkarską drogę rozpoczął w klubie MOSiR Giżycko, gdzie szybko stało się jasne, że trenerzy mają do czynienia z zawodnikiem o wyjątkowym potencjale.

Siatkarze pytają Grbicia. "Czy zatańczyłbyś breakdance?". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Jakub Kochanowski w przeszłości uprawiał te dyscypliny

Zanim jednak na dobre postawił na siatkówkę, Kochanowski próbował swoich sił w wielu innych dyscyplinach sportu. Jako dziecko trenował piłkę nożną, która pozwalała mu rozwijać koordynację i zmysł zespołowej rywalizacji. Uczęszczał także na zajęcia pływackie, wzmacniając kondycję i ogólną sprawność fizyczną. Próbował również aikido, gdzie uczył się kontroli nad ciałem, koncentracji i równowagi, a także żeglarstwa, które kształtowało samodzielność i odpowiedzialność. Te różnorodne sportowe doświadczenia sprawiły, że gdy ostatecznie wybrał siatkówkę, był już wszechstronnie przygotowany fizycznie i mentalnie.

Jakub Kochanowski Federico Pestellini / Panoramic / DPPI Media AFP

Jakub Kochanowski Mateusz Birecki AFP

Jakub Kochanowski AFP